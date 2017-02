PROGRESO.– El Sistema Municipal de Agua Potable de Progreso informa que suspendió el bombeo de agua potable en todo Progreso desde las 1:50 pm de este lunes, a raíz de una ruptura en la tubería principal a la altura de la comisaría de Paraíso.

El Director del Smapap, Freddy Pech, confirmó hace unos momentos que la tubería fue destruida por por maquinaria pesada de una empresa que realiza trabajos en la zona.

Pidió a todos los habitantes de Progreso tomer sus precauciones debido a que no hay hora para la reparación de la fuga.

-Aún estamos yendo al lugar del incidente, y no sabemos cuánto tiempo tardaremos en repararlo, debido a que es día inhábil y los proveedores de piezas (para la tubería dañada) no laboran hoy- indicó.

Dijo que es un accidente que les toma por sorpresa y lo primero que han hecho es suspender el bombeo en el cárcamo principal para evitar que el agua siga derramándose por la tubería.

Estamos rumbo al sitio para evaluar la gravedad del problema, pero pedimos a los usuarios tomar sus medidas de prevención ante la contingencia, pues es posible que el servicio se restablezca hasta mañana…

Noticia en desarrollo…