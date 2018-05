Toma protesta la nueva directiva de Taxistas de Progreso

PROGRESO.– El candidato del PAN a la alcaldía de Progreso, Julián Zacarías Curi, interpuso esta tarde una denuncia penal por el caso de espionaje registrado esta semana a las puertas de su casa de campaña.

El candidato incluso presentó documentos que prueban que la camioneta espía aparece registrada a nombre de Efraín Peraza Méndez, quien según varios documentos que adjuntó, funge como Coordinador Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En la denuncia, el candidato del PAN también señaló al ex alcalde y esposo de “Carmita” Ordaz, José Luis Blanco Pajón, como uno de los involucrados en estos hechos de espionaje, al señalar que el ex edil estuvo presente en el lugar de los hechos pasando a bordo de un vehículo en varias ocasiones, por lo que lo vinculan con lo ocurrido.

Aunque no lo mencionan en la denuncia, diversas fuentes panistas señalan que otros de los involucrados en los hechos de espionaje sería el ex jefe de la Policía de Tekax y ex coordinador del Programa Escudo de la SSP, Edwin Díaz Sánchez quien también es la actual pareja del ex alcalde Pepe Blanco

en la operación de la campaña de su esposa, la candidata priista Maricarmen Ordaz, junto con otros operadores como Jorge Albornoz Pereira, funcionario de la Sederural y el llamado “niño verde” Manuel Contreras Alcalá, quien coordina localmente la campaña.

De ahí que señalan que con ayuda de sus “contactos” en el PRI-Gobierno, lograron acceder a la utilización de la citada camioneta de espionaje para grabar e intervenir conversaciones telefónicas en la Casa de Campaña del PAN.

El candidato del PAN, se presentó a la Fiscalía a las 5 de la tarde y fue alrededor de las 5:30 que interpuso su denuncia acompañado de Michel Dominguez Rivero, representante del PAN ante el Consejo Electoral.

CAMIONETA AL SERVICIO DEL PRI-GOBIERNO…

La camioneta en cuestión, es de la marca Fiat, modelo Ducato Van, color blanco, con placas YS-4070-A.

El registro de vehículos, de acuerdo con información obtenida por el PAN, según un oficio certificado, es propiedad de Efraín Peraza Méndez, quien hasta hace poco figuraba con el cargo de Director Operativo -aunque no señalan de que departamento-, en la SSP.

La camioneta, al parecer, es realmente propiedad del Gobierno Estatal, aunque aparece el citado como prestanombres pues un particular no tiene acceso a esa costosa tecnología de espionaje, y habría sido utilizada sin conocimiento de su titular, Luis Felipe Saidén Ojeda.

De ahí es que altos mandos de la corporación montaron amplio operativo para tratar de rescatar la camioneta espía la madrugada de ayer jueves 17 de mayo en la calle 31, entre 86 y 88 en medio de un impresionante operativo policiaco que fue demasiado aparatoso.

La camioneta, como informamos estaba estacionada frente a la casa de campaña del PAN y la policia se la llevó así encendida como estaba y copn la gente que había dentro de la unidad, aunque extrañamente, nunca les pidieron que se bajen a pesar de que los panistas lo pedían a gritos.

Incluso, como informamos, las comunicaciones fueron cortadas durante lo ocurrido, debido a que la gente que estaba en la camioneta espía utilizó un interruptor de señales celulares, que es otro de los equipos con los que cuenta el vehículo de espionaje. (ProgresoHoy.com)