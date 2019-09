Tome sus precauciones por operativo vial de Fiestas Patrias en Mérida

Los días 15 y 16 de septiembre se realizarán dispositivos de seguridad y vialidad en el Centro Histórico y zonas aledañas para salvaguardar la integridad de las familias que asistan a las celebraciones

MÉRIDA.– Con motivo del 209 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México, los días 15 y 16 de septiembre se implementará un operativo de seguridad y vialidad en el Centro Histórico y zonas aledañas de Mérida para salvaguardar la integridad de las familias que se reúnan en torno a las celebraciones del Grito de Independencia y el Desfile Cívico Militar.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que se dispondrán de vías alternas y se realizará el despliegue de elementos policiales ante los cierres parciales de calles, que se iniciarán desde la 1 de la tarde el domingo 15 de septiembre y desde las 5:30 de la mañana, el 16 de septiembre. Las calles se abrirán de nuevo a la circulación una vez que concluyan las actividades.

Dicho operativo se llevará a cabo en coordinación con la Policía Municipal de Mérida para ubicar los diferentes filtros de seguridad y puntos de acceso a la Plaza Grande, para que los festejos patrios se realicen en completo orden.

La SSP recomendó evitar llevar mochilas y bolsas grandes, hebillas grandes, armas blancas, objetos punzocortantes como cortaúñas, navajas o filos o cualquier otro que pueda representar un riesgo para las demás personas, envases de cristal, líquidos y bebidas embriagantes con el objetivo de asegurar que las actividades se desarrollen correctamente.

De acuerdo con lo planeado, para el domingo 15 de septiembre se cerrarán a la circulación de vehículos las calles 63 con 60, 61 con 60, 62 con 63 y 61 con 62, es decir, las que rodean a la Plaza Grande, quedando como rutas alternas para la circulación, de norte a sur, la calle 62 hasta llegar a su cruce con la 57 para luego incorporarse a la 66 y continuar el trayecto. De sur a norte se podrá circular por la calle 60 hasta su cruce con la 65, continuar sobre ésta hasta el entronque con la 64 y llegar a la intersección con la 59 para incorporarse de nuevo a la 60.

Para el lunes 16, la circulación sobre la Avenida Paseo de Montejo permanecerá cerrada, por lo que quienes transiten por el lado poniente hacia el sur, lo podrán hacer a través de las calles 62, 57 y 66, y quienes circulen hacia el norte podrán hacerlo por la calle 56. Los vehículos que transiten sobre el poniente que deseen dirigirse al norte, deberán tomar la 59 en su cruce con la 60. Los transeúntes que deseen cruzar de poniente a oriente y viceversa únicamente lo podrán hacer a través de las calles 21 y 79.

Asimismo, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) señaló que, actualmente, operan 247 rutas de transporte público de las cuales 102 son las que se reubicarán con motivo de las celebraciones patrias, 67 de camiones y 35 taxis del servicio colectivo, lo que equivale a un total de 811 unidades, o bien, 527 autobuses y 284 vanes, que tendrán un cambio en su paradero.

Por tanto, como es costumbre de cada año, se contará con la reubicación de los paraderos del servicio de transporte urbano quedando de la siguiente manera los de la Región Norte: Ibérica Av. 42, Ibérica Av. 58 e Ibérica Av. 61 cuyo paradero actual se encuentra en C. 54 por 63 y 65 y será reubicado en la C. 64 por 61 y 59; 82 García Ginerés en C. 56 por 63 y 61 y su reubicación en C. 63 por 66 y 64; Reforma en C. 69A por 62 y 64 y su reubicación en C. 63 por 66 y 64.

Asimismo, Pedregales de Tanlum – San José I y II, localizado en C. 56 por 63 y 61 será reubicado en C. 63 por 66 y 64; Chuburná Calle 20, Chuburná C-20 Fco. de Montejo Ruta 01, Chuburná C. 20 Inn – Xcumpich, Normal Tapetes, Tapetes – Montes de Amé serán reubicados en C. 62 por 55 y 57; Chuburná C. 21, Komchén, Xcanatún, Mérida – Temozón – Chablekal, Normal – Tapetes – Comisaría de Zodzil, X’cumpich – C. 60 Fco. de Montejo Ruta 2 – Dzityá, ubicados en C. 58 por 59 y 61 y serán reubicados en C. 62 por 55 y 53.

De igual forma, X’cumpich – C. 60 Fco. de Montejo R-2, ubicado en C. 58 por 61 y 63 será reubicado en C. 62 por 55 y 53; 66 Ibérica localizado en C. 54 por 63 y 65 será reubicado en C. 64 por 61 y 59; Mérida – Dzibilchaltún – Chablekal – Sacnicté – Misnebalam – Mérida – Xcunyá, Komchén – Cosgaya – Noc Ac – Suytunchén – Sierra Papacal, Mérida – Maquiladoras – Xcanatún de C. 62 por 65 y 67 serán recubicados en C. 64 por 61 y 59.

De la Región Oriente, los paraderos de Brisas II – López Mateos – Polígono 108, Chichí Suárez – Sitpach – Santa María, Brisas II – López Mateos – Polígono 108 R-1, Brisas II – López Mateos – Polígono 108 R-2 ubicado en C. 58 por 61 y 63 serán reubicados en C. 59 por 56 y 54.

De la Región Sur, los paraderos actuales de 54 Panteón Florido, 60 Penal Azul, 60 Penal Periférico, 60 Sur Azul, 60 Sur Rojo, 62 Hormiguita, 62 Xcalachén ubicados en C. 69 por 60 y 62 serán reubicados en C. 58 por 71 y 73. De Ciudad Industrial – Paseos de Itzincab, Ciudad Industrial – Fraccionamiento Roble, Ciudad Industrial – San Marco Noco – Roble, San Lorenzo, Umán de C. 54 por 67 y 69 tendrán sus paraderas en la C. 69 por 66 y 68 y el paradero de 64 Castilla Cámara localizado en C. 67 por 62 y 60 será reubicado en C. 66 por 65 y 67.

De la Región Poniente, los paraderos de 65 Poniente – Centenario, ubicado en C. 67 por 60; 77 Exrastro, en C. 67 por 58 y 60; Ruta 1 Comisaría Caucel – Norte y Ruta 6 Comisaría – Caucel – Cobay en C. 62 por 67 y 69A; 67 Mulsay Ruta 1, 79 Aviación y 67 Mulsay Ruta 2 en C. 67 por 62 y 60; 65 Centenario – Zacatal en C. 67 por 60 y 58 serán reubicados todos en C. 66 por 65 y 67.

Asimismo, Amapola, Sambulá, Cementerio – Sambulá Ruta 01 y Ruta 02 cuyo paradero actual se encuentra en C. 67 por 64 y 62 será reubicado en C. 66 por 67 y 69.

Los paraderos de las rutas de 62 García Ginerés – Pensiones y Pensiones – Fovissste localizados en la C. 56 por 63 y 61 así como 64 Inalámbrica y Chenkú de C. 56 por 61 y 59 serán reubicados en C. 57 por 62 y 64. Los de 69 Opichén, 69 Poniente Francisco I. Madero, 69 Poniente Xoclán en C. 67 por 64 y 62 serán reubicados en la C. 67 por 68 y 66.

Los de Centro – Chalmuch y viceversa, Centro – Madero – Xoclán – Centro, Centro – Magisterio – Centro, Centro – Mulsay – Juan Pablo II – Centro, Centro – Susulá – Fiscalía cuyo paradero se encuentra en C. 69A por 62 y 64 serán reubicados en C. 63 por 68 y 66. El de Centro – Mulsay – Juan Pablo II – Centro que para en C. 67 por 62 y 60 será reubicado en C. 64 por 63 y 61 y el de 49 Petronila que se encuentra en C. 65 por 58 y 60 se encontrará en C. 63 por 66 y 64.

En cuanto al servicio de taxis colectivos, mejor conocidos como vanes o combis, las rutas quedarán de la siguiente manera:

Roble Agrícola-San Marcos Nocoh R-2, que sale de la calle 69 entre 54 y 56, pasará a la 69 entre 68 y 70; Ibérica, de la 58 entre 63 y 65, a la 64 entre 59 y 61; Itzimná-Águilas, de la 61 entre 56 y 58, a la 56 entre 59 y 59; y Lindavista R-1 y R-2, de la 65 entre 58 y 60, a la 63 entre 64 y 66.

La de Chenkú-Pensiones R-1, de la 56 entre 61 y 63 parará en la 57 entre 60 y 62; Petronila, de la 65 entre 58 y 60, a la 63 entre 64 y 66; Tapetes, de la 61 entre 56 y 58, a la 57 entre 62 y 64; Yucalpetén, de la 58 entre 63 y 65, a la 63 entre 64 y 66; y Mulsay, de la 58 entre 63 y 65, a la 63 entre 64 y 66.

El circuito Mérida-Chablekal y el de Fraccionamiento Las Américas, su lugar habitual en la calle 61 entre 54 y 56 se tomarán en la 57 entre 60 y 62; en tanto que Chuburná, de la 61 entre 56 y 58 pasará a la 57 entre 62 y 64.

La Ruta 11 Hacienda Anikabil-Ciudad Caucel, que se aborda en la 69-A entre 62 y 64, se moverá a la 66 entre 65 y 67; Paseos de Itzincab-Itzincab, de la calle 54 entre 67 y 69, a la 69 entre 68 y 70; Dzityá-Mérida y Komchem-Mérida, de la 61 entre 54 y 56, a la 57 entre 60 y 62; y Umán-Mérida de la 56-A entre 65-A y 67, a la 69 entre 68 y 70.

Los trayectos Xcanatún-Mérida, que sale de la 61 entre 54 y 56, y Sierra Papacal-Mérida, Xcunyá-Yaxché-Xcanatún-kilómetro 10-Mérida, cuya base está en la 58 entre 57 y 59, se cambiarán a la 57 entre 60 y 62.

La Oxcum-Tixcacal-Mérida R-1 y R-2, de la 58 entre 69 y 71 por ese día estarán en la 69 entre 66 y 68; Ruta 8 Caucel-Cobay-Ciudad Caucel y Ruta 10 Ciudad Caucel, pasarán de la 62 entre 67 y 69-A a la 66 entre 65 y 67; El Roble R-1, de la 69 entre 54 y 56, a la 69 entre 68 y 70; y Chenkú-Pensiones R-2, de la 56 entre 61 y 63, a la 57 entre 60 y 62.

También, Piedra de Agua y Paseos de Itzincab-Bicentenario moverán su paradero de la calle 54 entre 67 y 69 a la 69 entre 68 y 70, mientras que R-8 Norte hará lo mismo de la 62 entre 67 y 69-A a la 66 entre 65 y 67, y R-11 Hacienda Anikabil-R-2 de la 69-A entre 62 y 64 a la 66 entre 65 y 67.