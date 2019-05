«Trabajo mata grilla», dice Julián Zacarías al recibir elogios en el Día del Trabajo

CETEMISTAS LANZAN CRÍTICAS, MIENTRAS CROQUISTAS SE DESVIVEN EN ELOGIOS HACIA JULIÁN ZACARÍAS / EL EDIL PRESUME PARQUES REMODELADOS EN LO QUE VA DE SU GESTIÓN / PROBLEMAS INTERNOS EN EL SINDICATO DE LA CTM DESLUCEN EL EVENTO / ABUCHEOS CONTRA EL EX LIDER DESTITUÍDO CARLOS RUBIO

PROGRESO.– La celebración del Día del Trabajo en este puerto fue de contrastes, pues mientras líderes sindicales de la CTM lanzaron veladas críticas contra la actual administración municipal que encabeza Julián Zacarías Curi, los líderes de la Croc se desvivieron en elogios hacia el actual presidente municipal.

Además, en el caso de la CTM, los trabajadores aprovecharon la fecha para ventilar el conflicto interno entre el sindicato que dirige José Avila, y el ex líder sindical Carlos Rubio, quien pese a que fue destituido en asamblea el 21 de septiembre de 2018, sigue ostentándose como «delegado» de la CTM en Progreso. Rubio, por cierto, fue abucheado durante el evento.

ELOGIOS Y CRÍTICAS: «TRABAJO MATA GRILLA», DICE JULIÁN…

Los elogios hacia la figura del presidente, fueron criticados por varios trabajadores de este puerto, quienes incluso acusaron a los de la Croc de ser sumisos ante la actual administración, que la coba fue porque líderes sindicales tienen a familiares trabajando en altos puestos municipales, o de haber olvidado el tema central de este acto, que era el Día del Trabajo y sus derechos como clase obrera.

Tras el evento de la Croc, el propio alcalde consideró que los elogios recibidos no son una casualidad y resumió su sentir en una frase: «Trabajo mata grilla», al señalar que su administración está ocupada en trabajar y prueba de ello es que el actual Ayuntamiento ya rehabilitó diez parques «cosa que antes nunca se hizo».

Además, en el evento de la Croc, efectuado en el campo de fútbol José María Morelos y Pavón, el presidente municipal anunció la rehabilitación del campo de la Federal, ubicado en la colonia Benito Juárez García, con recursos propios y de una empresa particular que aportará dinero para dejar ese campo de fútbol «de primer mundo».

«El campo de la federal será rehabilitado y quedará de primera, ya encargamos el pasto sintético y espero que en unos tres meses lo estemos inaugurando», señaló.

LA MARCHA DE LA CTM…

El alcalde, un ex priista que ganó las elecciones con el Partido Acción Nacional, participó en las dos marchas y asistió a los mítines organizados por las agrupaciones sindicales que funcionan en este municipio.

Los de la CTM fueron los primeros en marchar, a las 8 horas, saliendo de su local ubicado en la calle 80, rumbo al parque principal, donde se reunieron para la ceremonia.

En ese sitio, junto al asta bandera ubicado en el lado Sur, el evento fue presidido por los diferentes líderes sindicales, entre los que estuvieron Javier Carvajal García, del Sindicato de Taxistas; Alejandro Ibarra, delegado de la Sección 5240 de Pemex; Sergio Torres de la Sección 23 y José Arcangel Avila Pat, líder del Sindicato de Empleados del Ayuntamiento afiliado a la CTM.

También asistió Carlos Rubio Cruz, quien al ser presentado, recibió abucheos y gritos de ¡fuera, fuera!, «¡fuera los corruptos!», «¡no a los impostores!», entre otros.

En su turno, Javier Carvajal, criticó la liberación de las plataformas tecnológicas que afectan a los taxistas de Progreso y señaló que ninguno de los tres órdenes de gobierno se preocupan por el bienestar de los choferes del puerto.

«Estamos sometidos a loa prostitución del transporte en el estado y el país, a la liberación de plataformas que no llevan ninguna regulación de las autoridades. Estamos siendo atropellados en nuestros derechos, pero estamos en lucha», dijo.

Posteriormente habló Carlos Rubio, quien leyó un discurso que solo fue aplaudido por algunos obreros en medio de gritos de «¡que hable otro!».

Posteriormente, José Arcángel Avila Pat, fue muy breve y solo dijo «solo se habla de historia e historia, pero nuestros derechos laborales no se hablan aquí, esto se habla en los tribunales, es todo los que puedo decirles».

El secretario general de los empleados municipales declinó a hacer comentarios, pues en asamblea acordaron no ofrecer declaraciones públicas ni tocar el tema de la destitución de Carlos Rubio, quien aún se ostenta como delegado de la CTM en Progreso. Dijo que no podía hacer comentarios y ofreció informar después del conflicto interno que se vive en el sindicato.



ELOGIOS HACIA EL ALCALDE…

A diferencia de lo que sucedió en el mítin de la CTM, donde el alcalde apenas estuvo unos minutos tras saludar a todos los presentes y dirigir breve mensaje, el edil se quedó a todo el evento organizado por la Croc, en donde los principales líderes elogiaron el trabajo que realiza al frente del Ayuntamiento.

El primero en hablar en este evento fue Wilbert, un agremiado croquista que dijo «estamos felices de haber dialogado con usted y contar con su apoyo y con las obras que vendrán».

Juan Balderas, representante de los recolectores de basura, agradeció la presencia del alcalde y dijo que gracias a él siguen trabajando en el puerto, a pesar de que ya concluyó su concesión.

Javier Góngora Domani, delegado de la Croc en Progreso, ofreció un largo discurso.

Agradeció al alcalde Julián Zacarías de haberse abierto con las diferentes agrupaciones, cosa que en la anterior administración no se pudo.

«EXCELENTE TRABAJO DEL ALCALDE»…

«Cualquiera que hubiera subido habria sido mejor que la administración anterior y digo que no, pues Julián no es cualquiera, pues está haciendo un excelente trabajo», señaló Góngora Domani, padre del actual tesorero municipal, Emilio Góngora.

También estuvo el representante de la Croc estatal, Ricardo Herrera González, quien lanzó veladas críticas contra AMLO.

Por su parte, Julián Zacarías dijo ser una persona abierta al diálogo. Recuerden que agarramos un municipio en total abandono, no teníamos ni agua, sin vehículos en servicios públicos, 80 elementos en la policía, entre otros problemas.

«Vienen cosas grandes para el municipio, pero necesito que me ayuden a ser el motor del cambio en Progreso», dijo.

También dijo que continuarán rehabilitando espaciios públicos, así como el muelle de pescadores, que habrá nuevas inversiones en el malecón internacional, entre otras mejores en Progreso.

Al evento de la Croc asistieron diferentes líderes sindicales como Carlos Pech, de la Unión de Taxistas de Chelem; Martín Rodríguez, de mototaxistas de Flamboyanes; Humberto Huchim, de Costeños Mototaxis de Chelem; Antonio Canul, de los recolectores de basura; Diego Chuc, del sindicato de transportistas 3 de mayo; Ernesto Luna, del sindicato de transportistas de contenedores y carga en general del puerto; Javier Aguilar, del sindicato nueva generación de transportistas; Ariel Dominguez del sindicato de taxistas Liberación de Chicxulub; Juan Manuel Valencia Unión de Taxistas de Progreso; David Rosado Manzano, de Progreso Nueva Sociedad de Pescadores y Víctor Estrella Couoh, del sindicato de transporte urbano y suburbano. (ProgresoHoy.com)