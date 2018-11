Tregua de 10 días para los taxis “piratas” de Progreso

LAS UNIDADES QUE PRESTEN SERVICIO PÚBLICO Y QUE NO TENGAN PLACAS DE TAXI SERÁN DETENIDAS Y REMITIDAS AL CORRALÓN / CAMIONES Y COLECTIVOS TAMBIÉN DEBEN ESTAR AL DÍA A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE

PROGRESO.– Debido a que no cuentan con concesión ni placas de servicio público para funcionar como Taxi en este puerto, 41 unidades del Sindicato de Taxistas de Progreso deberán ser retiradas de las calles, o de lo contrario serán detenidas y remitidas al corralón, advirtió el Director de Transporte Municipal, Felipe Pech González.

El funcionario explicó que los taxistas y el citado sindicato ya fueron informados de esta medida, debido a que actualmente las unidades violan la Ley de Transporte y la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, que señala claramente que las unidades que no cuentan con concesión ni placas de servicio público, no pueden prestar el servicio de transporte en Yucatán. (Artículo 92, 282 y 1, 48, Fracc. 1 y 2, entre otros.)

PERMISOS APÓCRIFOS…

Como se sabe, desde hace dos años, durante la pasada administración municipal, el ex alcalde José Cortés, quien también es taxista, expidió autorizaciones apócrifas para el funcionamiento de 41 taxis de su sindicato, a pesar de que el Gobierno del Estado de Yucatán es el único autorizado para otorgar concesiones o permisos temporales o provisionales de transporte público.

Violando los citados Reglamentos y ante la vista y paciencia del pasado gobierno estatal de Rolando Zapata Bello, se permitió el funcionamiento irregular de estas unidades, que circulan en las calles rotuladas como taxis e incluso ocupando espacios en sitios y paraderos, con número económico y hasta con el “copete” de TAXI en sus techos, pero con placas de automóvil particular (con franja verde), lo que es ilegal.

(Lo anterior, considerando que esas unidades funcionan totalmente rotuladas como taxis de sitio y prestando un servicio público, a pesar de no pertenecer a ninguna plataforma tecnológica como es el caso de Uber, que operan con placas tradicionales, pero que cuentan con un amparo federal que les permite operar en Yucatán).

En aquel entonces, las unidades ilegales que prestan el servicio sin placas de taxi, comenzaron a circular bajo el argumento de la “fuerte” competencia que les representaba Uber, pero curiosamente, no todos los socios del Sindicato aceptaron trabajar con un permiso apócrifo.

Sin embargo, los llamados “taxis pirata”, funcionaron sin problemas durante todo ese tiempo hasta ahora que la actual administración de Julián Zacarías Curi les informó que no podrán seguir operando, debido a que se encuentran ilegales.

El Director de Transporte, Felipe Pech, explicó que el permiso que otorgó Cortés, en caso de haber sido válido- solo tuvo vigencia durante la pasada administración, pero la actual no permitirá el funcionamiento irregular de esas unidades, pues no cuentan con concesiones ni placas de servicio público.

TAMBIÉN A CAMIONEROS Y TAXIS COLECTIVOS…

Pech González también informó que este 31 de octubre será el último día del plazo otorgado por el Ayuntamiento de Progreso para ponerse en regla con el buen estado de sus unidades, así como con sus documentos y papeles, pues no se permitirá que las unidades funcionen en mal estado ni tampoco permitirán que haya taxistas o choferes sin licencia o camiones que no cuenten con seguro para pasajeros.

Indicó que los inspectores de transporte estarán muy al pendiente de esos y otros detalles contemplados en el Reglamento. Las unidades y concesionarios que no cumplan, serán sancionados conforme a la Ley, advirtió. (ProgresoHoy.com)