Una barricada de sargazo, que se extendió a lo largo de la playa, provocó que muchos de los visitantes del crucero “Triumph” no se quedaran en Progreso y se fueran a otros centros turísticos.

El aspecto y el fuerte olor de sargazo prácticamente alejaron a todos los viajeros que bajaron del “Triumph”.

El Ayuntamiento turquesa tal vez quiera acabar con el turismo de los cruceros, ya que al parecer no tiene ninguna intención de limpiar las playas, informa Por Esto.

Así que se vivió una vergüenza de parte de los prestadores de servicios turísticos, por el dique de sargazo que cubría una extensa área de la playa.

Desde que transitaban a bordo de los camiones y vagonetas, procedentes de la Terminal Remota, los turistas vieron desde lejos esta gruesa alfombra de limo marino, y sobre todo percibieron el fuerte olor, que no es agradable, por lo que la mayoría ya no se quedó y tomó otros puntos turísticos, de tal manera que no hubo la derrama económica que se esperaba.

Una familia extranjera, con tal de meterse al mar, cruzó toda esta alfombra, desde el más pequeño hasta el más grande.

Para ellos esto les causó risa, pero para los porteños fue sinónimo de vergüenza y de rabia, al ver que el Ayuntamiento ni se inmuta ni se ocupa de limpiar esta importante área.

¿Hasta cuándo este ayuntamiento tomará conciencia que las playas son vitales para la economía, por lo que deben estar limpias todo el año?

Esta mala imagen repercute a nivel internacional, al comentar los visitantes, por las redes sociales, que las playas están sucias, y recomendar que mejor no vengan y se vayan a otro lado.

Para poder bucear, una bella tritona se tuvo que alejar más de lado oriente, con su visor y snorkel.

Dentro del área del malecón “Romeo Frías Bobadilla”, la policía municipal estuvo en labor de vigilancia y cateaba a toda persona que veía sospechosa, esto fue por el bienestar y la seguridad de los turistas nacionales y extranjeros.

Al estar las playas sucias, muchos grupos de cruceristas armaron paseos dentro de la ciudad. Cuando veían algo interesante, se juntaban para la selfie.

El Triumph arribó a las 8:30 horas, proveniente de Cozumel, y partió para Nueva Orleáns a las 5 de la tarde. Trajo 3,009 pasajeros y 1,043 tripulantes. Para mañana se espera el “Fantasy”.

