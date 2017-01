1 of 8

PROGRESO.– Poco más de medio centenar de jovenes intentó ayer vandalizar las instalaciones de varios comercios del Centro de Progreso, pero la presencia de policías municipales y estatales que vigilaban el sector, frustró sus planes.Sin embargo, trascendió que hubo varios detenidos, todos menores de edad, quienes luego fueron liberados.Alrededor de la media noche decenas de jovenzuelos salieron a las calles en respuesta a una convocatoria lanzada en redes sociales, donde se invitaba a saquear tiendas de este puerto en “protesta contra el gasolinazo”.

CONVOCATORIA EN FACEBOOK y PETARDOS…

La invitación convocaba a realizar actos vandálicos al igual que ha ocurrido en otras partes del país, por lo que decenas de estos jóvenes, muchos de estos a bordo de motos, se dirigieron a la zona del Centro.

Incluso, otro grupo explotó varios petardos y “palomas” en calles del centro presuntamente con intenciones de que más gente saliera a las calles a sumarse a la supuesta protesta.

Varios vecinos de la zona reportaron que pensaron incluso que se trataba de algún gremio o algo parecido, pues escucharon la explosión como de “voladores” en horas de la noche.



NO MÁS ABUSOS DE CORTÉS…

Otra convocatoria publicada en Facebook por un supuesto Martín Canché Ek, invitaba a participar en la protesta y en saqueos, pero no contra el gasolinazo, sino contra Cortes, en referencia al presidente municipal turquesa José Cortés Góngora.

El mensaje señalaba entre otras cosas que “Habrá saqueos esta noche… únanse a la protesta… no queremos más abusos… Cortéz caerá esta noche…”.

También señalaba como punto de encuentro el parque principal (Independencia).



HUYEN AL VER POLICÍAS…

De acuerdo con testigos, algunos pretendieron afectar las instalaciones de la tienda Elektra, ubicada en la calle 80 por 27 y 29, pero huyeron al ver las unidades policíacas.

Otros incluso señalaron que se trataba de un supuesto “pleito” y que por eso se amontonaron, pero policías confirmaron que intentaban vandalizar comercios del primer cuadro de la ciudad.

Alrededor de la media noche, un vecino de este puerto transmitió un vídeo en vivo en Facebook desde el Centro de Progreso señalando: “Desmadre en Puerto progreso yucatan valgame, saqueos y vandalismo….”. Después publicó que pretendían saquear Elektra y Farmacias del centro.

El vídeo, donde se observan numerosos curiosos, motociclistas y hasta patrullas municipales y estatales y la sucursal de Farmacias del Bazar con las cortinas abajo, fue compartido por decenas de personas lo que avivó todavía más los rumores y decenas de personas salieron a las calles a ver qué sucedía en el Centro del puerto. A final de cuentas no pasó a más.

POLICÍA NIEGA LOS HECHOS…

Por su parte, consultados sobre los hechos, la Policía Municipal negó lo ocurrido.

-No sabemos nada, ignoramos si pasó algo- señaló su vocero esta tarde.

Lo que sí es un hecho, según constatamos, es que la vigilancia policiaca en el centro de la ciudad y la zona comercial se incrementó en los últimos tres días a raíz de las amenazas de saqueos y vandalismo que circulan en las redes sociales.

Como publicamos hace dos días, hasta los supermercados del puerto han aumentado su personal de vigilancia y otros protocolos de seguridad a raíz de lo ocurrido en otras partes del país. (ProgresoHoy.com)