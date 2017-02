Poro Jessica Saiden Quiroz *

Desde el primer día de trabajo educativo y social en esta delegación he aprendido la importancia que tiene cada uno de los que conforman y se involucran en esta gran labor. En las visitas a las comunidades con presencia de planteles del CONAFE, he podido evidenciar con mucha facilidad la fortaleza de los padres de familia quienes todos los días hacen muestra de esfuerzo, entrega y dedicación para que sus hijos tengan un mejor futuro.

Siempre me gusta reconocer el trabajo y darle la importancia a las cosas que lo merecen, en este caso, la labor que los padres realizan a favor de la educación en nuestras comunidades. Por esta razón, como delegada y madre de familia también, me identifico y me sumo a sus esfuerzos para brindarles el apoyo a cada uno de ellos, porque sé que no es tarea fácil educar a los hijos, y mucho menos comprometerse a cubrir algunas de las necesidades en las escuelas CONAFE.

Entre muchas de las pláticas con los padres de familia de las comunidades, hoy les quiero compartir el claro ejemplo de Rosa María Dzul quien funge como Presidenta de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC), proveniente de la comunidad de Luis Rosado Vega, de la región de Tizimín. Rosa María hace más de un año que es presidenta, fue elegida por los miembros de la comunidad y su labor es fundamental para que el servicio educativo, es este caso preescolar, se instale y permanezca en buenas condiciones alternando entre las demás madres de familia la limpieza del salón, y verificando que hagan buen uso de las instalaciones. De igual manera me platicó que ella es quien recibe todas las semanas al Líder que llega a su comunidad a impartir educación, le da asilo y alimentación y para cubrir esta última acción ha logrado que las familias que conforman su comunidad se unan y contribuyan en la medida de sus posibilidades en la manutención del joven, pues para ellos es muy importante brindarle las comodidades, ya que valoran y respetan la labor que desempeña al de educar a sus niños. “Para nosotros es importante que nuestro Lider Educativo este contento, así nos aseguramos que cada semana regrese a seguir dando clases a nuestros hijos” me comentó.

Rosa María Dzul, ejemplo de compromiso hacia la educación.

“Existen diversas circunstancias que me han permitido comprometerme hacia la educación de mi hijo Santiago que asiste a una escuela CONAFE donde es el único varón del grupo, no es fácil poder brindarles educación a nuestros hijos, mucho menos cuando se cuenta con pocos ingresos” comentó María al inicio de su charla.

“La verdad desde un principio conté con el apoyo de mi esposo, ya que me motivaban a seguir colaborando para mejorar la educación de nuestros niños en la comunidad” -me dijo la mama promotora de educación comunitaria

Esta, como cada una de las historias que he venido contando, es sin duda un ejemplo de compromiso y dedicación hacia la educación, en esta ocasión fue a través del testimonio de una madre quien colabora para esta noble causa que nos une y siempre nos unirá… la educación de nuestros hijos.

* Jessica Saidén es Delegada Federal del Conafe en Yucatán

Twitter: @JessiSaiden

Facebook: Jessica Saidén Quiroz