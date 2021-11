Genera Cedis de Walmart más de 700 empleos en Yucatán

El Centro de Distribución (Cedis) de Walmart, que inauguró el Gobernador Mauricio Vila Dosal en septiembre 2020, es fuente de empleo formal para 738 yucatecos, y surte mercancía a 92 tiendas de la compañía y pedidos de eCommerce, tanto en el estado como en Campeche y Quintana Roo, resultado de las condiciones generadas por el Gobierno del Estado para la inversión privada.

Con el establecimiento de firmas como ésta, Yucatán ocupó el primer lugar como la entidad del país con menos desempleo, con 1.81 por ciento en septiembre 2021, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), lo que significa una reducción de -0.66 puntos y la mejora de tres posiciones respecto del mes anterior, y una reducción de -2.7 porcentuales y avance de 14 lugares ante el mismo periodo de 2020.

Este Cedis de Walmart es el primero en todo el país con eCommerce integrado y constituye un espacio seguro para personas como Glendy Guadalupe Canché Paz y Alberto Emmanuel Méndez Acosta, quienes manifestaron la gratitud que sintieron al contar con una plaza formal, para atravesar la compleja situación que ha representado la contingencia sanitaria por el Coronavirus.

Con 26 años y originaria de Acanceh, ella es supervisora del área del Proceso de PByL, un equipo de 18 integrantes que se encarga de verificar los envíos de mercancía a Bodega Aurrerá, Mi Bodega, Aurrerá Express, Walmart Express, Walmart Supercenter y Sam’s Club. “Nos afectó bastante la pandemia; sin embargo, nos adaptamos y tuvimos mucho trabajo, por el surtido hacia los súper. Fue una ventaja que, aquí, nunca nos quedamos sin el empleo”, señaló.

En la unidad ubicada en Kanasín, encontró una oportunidad de crecimiento laboral que le ha brindado muchas satisfacciones, pues su primera posición no fue la que ahora ejerce. “Me gusta, porque he conocido más cosas de las cuales antes no tenía noción, y porque sabemos que el producto que llega a la casa nosotros mismos lo manejamos y lo enviamos”, compartió.

Alberto, de 36 años, es ingeniero en Manufactura y Producción; se dijo satisfecho y agradecido por contar con este puesto, que esperaba, pues le ha permitido mantener segura a su familia y describió su experiencia como “fantástica”. “Es un soporte muy grande, porque no sólo dependen de mí mi esposa y mis hijos, sino también mis papás, a quienes puedo devolver un poco de lo que han hecho por mí”, dijo.

Como subgerente del área de Recibo, tiene a su cargo a 140 personas; sobre quienes comentó que “son responsables, mujeres y hombres comprometidos con la empresa”, y añadió que “es maravilloso que la inversión privada llegue a nuestra región; ojalá que más empresas hagan esas alianzas con el Gobierno del Estado, para venir y aprovechar la mano de obra del sureste mexicano”.

La plantilla laboral del lugar está conformada por un 48 por ciento de mujeres y 52 de hombres, mientras que el 2.48 corresponde a talento con alguna discapacidad, todos ellos provenientes de localidades como Acanceh, Tecoh, Seyé, Hoctún, Holactún, Umán, Caucel, Kanasín, San Pedro Noh Pat y Mérida.

Walmart es fuente de arriba de 4 mil 200 empleos formales en todo el estado, a través de 43 unidades en sus distintos formatos y el Centro de Distribución.