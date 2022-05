A punto de desplomarse la torre de jueces de la pista de remo y canotaje de Progreso

PROGRESO.– Las instalaciones de la pista de remo y canotaje, donde el pasado fin de semana se realizaron eventos de la concentración de motos promovida por el motoclub Tribu Sin Ley, se encuentra en el total abandono y la torre de jueces de ese recinto, que es de madera y tiene tres niveles, es la que mayor peligro representa, pues está en riesgo de desplomarse.

Si bien hasta el momento no ha sucedido una desgracia, los cientos de asistentes al evento estuvieron ante ese riesgo constante. Los fuertes vientos incluso ocasionaron que la estructura se inclinara aún más, pero gracias a unos soportes todavía se mantiene en pie.

Este recinto deportivo está a cargo del Instituto del Deporte del Estado (Idey), que no han retirado esa estructura de madera como lo hicieron en el pasado con otras partes de la palapa principal que hubo en esa pista, el cual se encuentra hoy como un espacio en el olvido.

A esto se suma que los muelles de madera también se encuentran en mal estado.

Recientemente, autoridades recorrieron esas instalaciones, pero no se anunció ninguna mejora ni obra en ese recinto.

La pista de remo y canotaje fue construida hace 25 años, fecha en que también se construyó el libramiento a Chicxulub Puerto. Las instalaciones deportivas incluyeron un cobertizo techado, así como muelles de madera para el atraque de las canoas.

Asimismo se construyó la torre donde invitados y jueces podían observar a los participantes de las competencias, pero esa instalación de madera, así como los muelles están en mal estado, deteriorados, los cuales representan peligro.