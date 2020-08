Abogados yucatecos protestaron a las puertas del Poder Judicial

LA JUSTICIA NO PUEDE PARAR, SEÑALARON: PIDIERON LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS JUZGADOS

MÉRIDA.– Abogados yucatecos realizaron este día una manifestación a las puertas del Poder Judicial (Palacio de Cristal), donde pidieron la apertura de los juzgados con el fin de que se restablezca la impartición de justicia en el estado, debido a que por la pandemia del Coronavirus esa dependencia permanece cerrada.

Luego de que el Poder Judicial anunciara la ampliación de la inactividad, los litigantes y mostraron pancartas para pedir que se reanuden las operaciones en esas oficinas.

En la manifestación aseguraron que la justicia no puede parar y la impartición de la misma se ha visto afectada debido a que no se está litigando, las oficinas y juzgados están cerradas y según los afectados han sido siete veces las que se ha postergado la apertura lo que ha afectada no solo a los ciudadanos que buscan justicia sino a los bolsitos de los y las abogadas que no han podido cobrar sus honorarios puesto que no han podido avanzar en sus casos.

Juzgados familiares, civiles y mercantiles son los que no están operando. “los clientes nos pagan para defenderles sus derechos, por eso estamos aquí” Esconderse no soluciona el problema” “Exigimos protocolos adecuados para la nueva normalidad” son algunas de las consignas que se leían hoy por la mañana.

Ante eso aseguran esperan que las autoridades estatales puedan acceder a reabrir los juzgados y, bajo las estrictas medidas de higiene poder trabajar para seguir enfrentando la pandemia.

Luego de unas horas dialogando uno de los licenciados represente del movimiento, Jorge Medina Villamil el abogado y presidente del Poder Judicial, Ricardo de Jesús Ávila Heredia dio a conocer que ya comenzarán las labores en el tribunal.

El próximo 23 de agosto inician labores en el poder judicial.