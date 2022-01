Abren en Progreso centros de acopio de arbolitos navideños

PROGRESO.– El Ayuntamiento de Progreso abrió desde hoy lunes, hasta el miércoles 12, de 8 am a 2 pm, tres centros de acopio gratuitos de arbolitos. Los puntos están ubicados en: Subdirección de Ecología (C. 20×27, Nva. Yucalpetén, fte. al Puerto de Abrigo), parque Rafael Cházaro Pérez (C. 36 x 58 y 56, Fco. I. Madero), y parque Benito Juárez (“La Federal”). Después de esos días, la recoja del arbolito podrá ser en su domicilio, pero tendrá costo, como un servicio especial que podrá contratar con Prolimpia.