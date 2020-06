Acciones de combate contra el mosco, en beneficio de miles de yucatecos

Vecinos de colonias y fraccionamientos del poniente de Mérida resaltaron las acciones de combate a los moscos que está realizando el Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento meridano, a través del Plan Emergente de Fumigación por la tormenta tropical “Cristóbal”, luego de las inundaciones y agua estancada que dejó a su paso por Yucatán.

Como dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal, desde la tarde de ayer miércoles, se desplegaron brigadas conformadas por personal de las Secretarías de Salud del estado (SSY) y de Seguridad Pública (SSP), así como del Ayuntamiento de Mérida en la capital, las cuales estuvieron realizando tareas de fumigación por vía terrestre, como el rociado de insecticidas con máquinas nebulizadoras, así como la abatización en rejillas y pozos pluviales con acumulaciones de agua que son potencialmente criadores de mosquitos.

De esta manera, iniciaron las labores de fumigación de todo el estado contempladas dentro del Plan Emergente de Fumigación, las cuales comenzaron en la zona poniente de Mérida a la par de 10 municipios más del litoral yucateco donde, por las fuertes lluvias, se generaron inundaciones que propiciaron un mayor brote de mosquitos, con el objetivo de prevenir enfermedades transmitidas por los mosquitos, como los son el dengue, chikungunya y zika.

Estas tareas se realizaron a borde de vehículos equipados, así como a pie para que el líquido insecticida puede llegar hasta los lugares más pequeños y de difícil acceso para las unidades.

Dichas acciones de fumigación se ejecutaron en la zona poniente de Mérida, específicamente en Paseo Verde y colonias aledañas, así como en los municipios costeros de Dzilam de Bravo, Santa Clara, Chabihau, San Crisanto, Telchac Puerto, Celestún, Sisal, Chuburná Puerto, Chelem y Yucapeltén.

Mientras recorría el Paseo Verde a bordo de su bicicleta, José Manuel Cocom Montiel, reconoció las labores del Gobierno del Estado de fumigar las áreas verdes de esta parte de la ciudad pues, “debido a las lluvias se formaron estancadas en todos lados y hay bastantes moscos”, lo que es molesto y puede representar un riesgo para los vecinos.

El padre de familia que habita en la zona aledaña a Paseo Verde, en la colonia Xoclán, indicó que utiliza muy seguido la ciclo vía de este parque lineal y, destacó que en los últimos días se intensificó la presencia de mosquitos por lo que ya eran necesarias estas labores de fumigación.

“A veces es muy difícil manejar en bicicleta por aquí porque, aunque están chicos, pican mucho los mosquitos, así que, qué bueno que están realizando la fumigación ya que esto controla mucho la presencia de mosquitos.”, aseguró.

Cocom Montiel agregó que, es indispensable que la ciudadanía ponga de su parte y contribuya a evitar los potenciales criaderos de mosquitos, pues la prevención también es parte fundamental y es responsabilidad de todos.

“Todo lo volteamos, no dejamos recipientes con agua y tratamos de no tener vegetación; entonces yo creo que el Gobierno y la ciudadanía deben trabajar en conjunto porque el Gobierno no puede solo y necesita también de nuestro apoyo y colaboración”, aseveró.

Hay que recordar que, como parte del Plan Emergente de Fumigación, las brigadas serán las encargadas de recorrer todo el estado, comenzando por Mérida, en coordinación con el Ayuntamiento, y las áreas más damnificadas por las fuertes lluvias, es decir el sur y costa del estado, donde se intensificarán las labores dado que las inundaciones han provocado la creación de criaderos de mosquitos.

Como fue dispuesto por el Gobernador, esta estrategia estatal se encuentra enfocada a la prevención de este tipo de padecimientos, pero también a acciones para fomentar la salud comunitaria, así como otras actividades, como el rociado intradomiciliario, termonebulización y, en el ámbito educativo, la certificación de espacios limpios y libres de criaderos de mosquitos.

En otra colonia, cercana a esta área verde, también estaba Ana María del Socorro Franco Puerto quien vive con su esposo, hija y nieta. La mujer aseguró que está es una buena acción por parte del gobierno.

“Los mosquitos están terribles, hay días en los que incluso no se puede salir ni al patio porque nos picaban por todo el cuerpo, por lo que creo que esta es una acción buena del Gobierno, qué bueno que lo hacen”, reconoció.

Franco Puerto indicó que las acciones contempladas dentro del Plan Emergente de Fumigación del Gobierno del Estado, contribuyen a promover la salud de su familia y la de todos, pues esto ayuda “para acabar con la proliferación de moscos, nos beneficia en la salud, sobre todo, porque tengo una nieta y no la dejo salir para que no se enferme”, señaló la mujer.

Cabe destacar que, las tareas de fumigación se realizan a partir de las 5 de la tarde, cuando la intensidad del sol ha bajado, pues con el calor se evapora el líquido que se aplica y con ello pierde su efectividad. Asimismo, las acciones de esta estrategia serán permanentes en lo que resta del año y se intensifican con la presencia de lluvias u otro fenómeno climático.

Para estos fines, el Gobierno del Estado, a través de la SSY, emplea 49 vehículos con máquina y operador de la dependencia estatal, 10 de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y 6 unidades brindadas por el Ayuntamiento de Mérida, dejando a disposición de esta estrategia un total de 65 vehículos para fumigación terrestre.

El personal destinado a esta labor cuenta con la debida protección para esta tarea, así como cubrebocas, caretas y guantes, al tiempo que constató las máquinas fumigadoras montadas en vehículos para operar en la previsión y el control del mosco.

Así es como estas brigadas realizaron las tareas de fumigación en la Colonia Paseos de Opichén donde habita Edwin Escalante Ancona, junto con su esposa y dos hijas. Mientras deshierbaba la fachada de su casa para disminuir la presencia de mosquitos, reconoció la labor del Gobierno del Estado por intensificar las acciones preventivas de enfermedades transmitidas por vectores.

“Nosotros vivimos muy cerca del monte y si le sumas las lluvias, eso provoca muchos mosquitos. Me parece muy bien que fumiguen, la verdad, están trabajando muy bien y espero que no lo dejen de hacer porque esto ayuda mucho a la salud de mi familia, evitando las enfermedades y muchos beneficios que nos da el apoyo de este Gobierno”, reconoció el padre de familia.

Estas tareas por parte del Gobierno del Estado se suman a los que la SSY realizó para el abasto de larvicida en los municipios que corresponden a la Jurisdicción Sanitaria Número Uno tales como: Dzemul, Sinanché, Yobaín, Dzilam González, Dzilam de Bravo, Dzidzantún y Motul.

De igual manera, al análisis y diagnóstico en 84 demarcaciones correspondientes al cono sur de la entidad correspondientes a la Jurisdicción sanitaria Número 3 y que en breve serán trabajadas en beneficio de la población de esa zona geográfica del estado.

Asimismo, existe el reforzamiento de actividades mediante cuadrillas de control de moscos, que actúan constantemente en áreas peridomiciliares o alrededor de las viviendas, en apego a las Guías Operativas de nebulización espacial, termo nebulización y rociado residual.

También, se han implementado encuestas entomológicas y se han emitido mensajes claves a la población con el objetivo de facilitarles la identificación de los principales criaderos y áreas identificadas de alto riesgo.