Adolescentes de municipios del interior del estado recibirán a partir del próximo 12 de enero segundas dosis contra el Coronavirus

-Esta nueva etapa de vacunación contempla la aplicación de segundas dosis de la farmacéutica Pfizer a dicho sector de la población de 30 municipios del interior del estado.

Mérida.- Del 12 al 14 de enero iniciará una nueva etapa de vacunación en el estado en la que se aplicarán segundas dosis contra el Coronavirus a adolescentes de 15 a 17 años de 30 municipios del interior del estado, informaron la Secretaría de Salud estatal (SSY) y la Secretaría de Bienestar.

De acuerdo con lo programado, el miércoles 12 de enero se llevará a cabo este proceso en los municipios de Motul, Hunucmá, Oxkutzcab, Peto, Izamal, Maxcanú, Espita, Halachó, Yaxcabá y Temozón.

Mientras que, el jueves 13, se vacunará a los adolescentes de las localidades de Tecoh, Tzucacab, Tixkokob, Acanceh, Conkal, Tinum, Muna, Chichimilá, Akil y Seyé.

En tanto, el viernes 14 de enero corresponderá el mismo proceso en las demarcaciones de Tekit, Sotuta, Tixcacalcupul, Buctzotz, Timucuy, Celestún, Panabá, Homún, Cacalchén y Teabo.

La dependencia estatal recordó que, para este proceso, es requisito presentar su comprobante de aplicación de la primera dosis de la vacuna, así como la Clave Única de Registro de Población (CURP) a fin de acreditar la edad de los interesados, así como el registro en la plataforma del Gobierno federal.

Acerca de los módulos de vacunación, se detalló que en los municipios de Motul, Tinum, Chichimilá, Sotuta, Celestún, Panabá y Teabo, estarán a cargo de la SSY.

Para Izamal, Tecoh, Tixkokob, Muna, Akil, Seyé, Tekit, Tixcacalcupul, Timucuy, Homún y Cacalchén corresponderá al IMSS Bienestar.

En el caso particular de Espita y Hunucmá, se vacunará en las Casas de la Cultura; en Oxkutzcab, Halachó, Yaxcabá y Tzucacab en el domo municipal; en Peto, en el domo de la Sarabia; en Maxcanú, en el domo frente al IMSS; en Conkal, en el domo Beatriz Velasco; en Buctzotz, en el domo Polifuncional; en Acanceh, en el gimnasio de Box y en Temozón, en el Mercado “Antelmo Fernández”.

Se reitera que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir sino cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Se recomienda a la población lo siguiente:

-No es necesario llegar con horas de anticipación.

-Tomar alimentos antes de acudir a la cita.

-Usar ropa cómoda y de manga corta.