Alerta Protección Civil por la entrada de nuevo frente frío el miércoles

Se esperan condiciones de evento norte con rachas de vientos de hasta 65 kmh / Pedirán precauciones a embarcaciones: el oleaje alcanzará los 2.5 metros de altura en mar adentro y 1.8 mts en zona costera / Los mínimos serán de 14 a 16 grados Celsius por la mañana en el cono sur los días 21 y 22 de este mes

MÉRIDA.– Un frente frío que ingresará a territorio yucateco el próximo miércoles provocará lluvias, de moderadas a intensas, fuerte oleaje en la zona costera, así como rachas de viento, actividad eléctrica y descenso de temperaturas en gran parte del territorio estatal, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

A partir de las instrucciones del titular del Ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dosal, de informar de manera oportuna a la población sobre eventos hidrometeorológicos a fin de tomar medidas preventivas, el Sistema Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procivy reportó el ingreso del referido sistema frontal a partir del mediodía del 19 del presente mes.

Conforme a la lectura de los parámetros, dicho frente frío estará precedido por una vaguada prefrontal que provocará lluvia de intensidad moderada a fuerte durante la madrugada y amanecer del mismo día miércoles.

Para el mismo día 19 se prevén condiciones de evento norte con rachas de 55 a 65 km/h sobre la costa yucateca y de 40 a 50 hm en el interior del estado.

Por la densidad y magnitud de la masa fría, el ingreso del sistema frontal será de intensidad fuerte a muy fuerte en la franja costera, donde incrementará el oleaje de 1.2 a 1.8 metros de altura, en tanto que en mar adentro las olas alcanzarán de 1.2 a 2.5 metros de altura.

Por lo anterior, la Capitanía de Puertos emitirá en su momento una alerta a las embarcaciones a fin de que sean resguardados al puerto de abrigo en tanto pase el riesgo del temporal.

El sistema propiciará también lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica en la mayor parte del territorio yucateco.

La masa de aire frío que lo impulsa provocará descenso en los termómetros con una mínima de 14 a 16 grados centígrados por la mañana del 21 y 22 de octubre recuperándose a partir del domingo, de ahí la necesidad de que la población tome sus medidas de precaución ante esos cambios de temperatura.

Para esos días, las temperaturas mínimas esperadas son de 14 a 16 grados C en el cono sur del estado, de 17 a 19 grados C en el centro y norte y de 19 a 21 grados C sobre la zona costera.

El titular de Procivy, Enrique Alcocer Basto, llamó a la población tomar en cuenta estos análisis del tiempo y adoptar las precauciones necesarias ante la cauda de vientos y rachas con lluvias que se esperan en los próximos días, capaces de derribar ramas de árboles y anuncios de espectaculares.

Recordó que continúa vigente la temporada de huracanes toda vez que persisten condiciones de baja presión, calor y viento en el Golfo México, Mar Caribe y el Atlántico capaces de formar tormentas tropicales.

Expuso que la península también es vulnerable a los frentes fríos, de los cuales, unos 50 alcanzarán territorio nacional; de éstos, la mitad alcanzarían la península de Yucatán.

El funcionario sugirió a la población yucateca mantenerse informada de los pronósticos y recomendaciones que emita la Procivy.