Alfonso Romo deja la Oficina de la Presidencia: AMLO anuncia desaparición de esa área

MÉXICO.– Alfonso Romo dejó la coordinación de la Oficina de la Presidencia, informó ayer miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un tuit, el mandatario agregó que Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.

“Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo”, añadió López Obrador.

En 2017, Alfonso Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación 2018-2024 propuesto por Andrés Manuel López Obrador, así como coordinador de Estrategia y Enlace con Empresarios, Gobiernos y Sociedad Civil durante la campaña presidencial.

El 1 de diciembre de 2018, como López Obrador nombró a Alfonso Romo Garza como jefe de la Oficina de la Presidencia. Mientras que en febrero de 2019, recibió el encargo de presidir el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico.

DESAPARECERÁN OFICINA DE LA PRESIDENCIA…

Este jueves, el Presidente informó de la desaparición de la Oficina de la Presidencia tras la salida de Alfonso Romo.

“Ya no vamos a tener esa oficina porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar. No cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria pero ya no hace falta esa oficina”, dijo este jueves durante su conferencia matutina.

El titular del Ejecutivo resaltó que Romo seguirá trabajando con él y lo acompañará a algunas giras, no obstante que el ahora exfuncionario ya no quiere formar parte del gobierno.

“Va a seguir ayudándonos como enlace, somos amigos”, sostuvo el presidente.

¿QUIÉN ES ALFONSO ROMO?…

Alfonso Romo Garza es Ingeniero Agrónomo por el Tecnológico de Monterrey. Antes de ser jefe de la Oficina de Presidencia fue presidente del Consejo y Director General del Grupo Plenus.

El empresario mexicano creó una compañía de semillas de vegetales, formó una corporación de seguros, fue inversionista fundador de una compañía creada por el Dr. Craig Venter para desarrollar y comercializar tecnologías genómicas sintetizadas.

El ingeniero ha recibido reconocimientos por instituciones globales, como la medalla ‘Pablo Picasso’, por trabajar intensamente para recuperar y conservar la Selva Lacandona. Asimismo, fue honrado con el reconocimiento Orden Ecuestre Pontificia del Papa San Gregorio El Grande, que otorga la Iglesia Católica.

En noviembre de 2017, recibió el Grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas por su compromiso con la educación y labor social a lo largo de su trayectoria.

Representó a México en dos Juegos Olímpicos en el deporte ecuestre (Atlanta 1996 y Sídney 2000), así como en el Campeonato del Mundo La Haya 1994.

Romo es miembro del consejo del Instituto Atlántico de Gobierno, una institución educativa fundada y dirigida por el Expresidente de España José María Aznar. Asimismo, es miembro del patronato y consejero de la Fundación para las Letras Mexicanas, además ha sido miembro del Consejo de Directores de diversas empresas nacionales y multinacionales.