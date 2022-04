Alta demanda de bolis y paletas ante «ola» de calor

PROGRESO.– Tanto los bolis, aguas frescas, helados y paletas de frutas, se están convirtiendo en artículos de primera necesidad para combatir el fuerte calor que azota en la región.

La señora Martha Ruth Xool Cervera de 59 años y que vende bolis junto a la secundaria transferida Benito Juárez matutina y Elvia Carrillo Puerto vespertina, nos comenta la alta demanda de esos productos en estos días.

En entrevista con Doña Marta, mientras atendía a sus asiduos clientes, dijo que ya tiene casi 10 años vendiendo en esa zona ubicada en la carretera Chicxulub Puerto-Progreso.

Al abrir el baúl de los recuerdos dijo que su hermana la animó a qué se instalará a vender, y cuando existe temperatura extrema vende más de 30 paletas, así como bolis. Una de sus hijas, Betzabé, vende a las puertas de una escuela primaria.

-El sabor que más se vende es el mango con chamoy-, señaló.

Llega al sitio a vender a las 11:30 horas antes de la salida del turno matutino y se retira hasta las 13:30 horas ya cuando los alumnos de vespertino han ingresado.

-Preparo las paletas con mucho cuidado, con ingredientes de alta calidad, con la intención que sea consumido por los jóvenes y sus familias- indicó.

El sabor que le piden y muchas veces no hay es el de cacahuate debido a que es caro, comentó doña Martha, quien se traslada en moto.

-A veces me gustaría vender más cosas pero por el peso ya no puedo controlar mi moto, como botellitas de agua purificada que seguro se venderán rápidamente ante esta ola de calor- añadió. (ProgresoHoy.com)