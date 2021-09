Alta demanda de pulpo en el extranjero: Canainpesca

PROGRESO.— A casi dos meses del inicio de la temporada de captura de pulpo, se registra una elevada demanda del molusco tanto en el mercado nacionl como extranjero, según Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán.

De acuerdo con el directivo pesquero, se han capturado unas 10,000 toneladas del molusco, y la demanda es principalmente de Estados Unidos, que para sorpresa de los empresarios locales, está comprando pulpo esta temporada, pues hay alta demanda del producto por parte de clientes estadounidenses, además de los compradores de costumbre de Europa y Asia.

En declaraciones a un medio local, el líder de Canainpesca dijo que de acuerdo con los reportes que se tienen en los primeros 50 días de la temporada de pulpo, se estima que se han capturado 10,000 toneladas, de los cuales 1,000 toneladas son de la variedad octopus vulgaris, conocido como “patón” y las otras 9,000 ton corresponden al pulpo maya, el cual por su calidad tiene mucha demanda.

Indica que el panorama es alentador, de continuar con los buenos volúmenes de captura, es probable que esta temporada se logren pescar unas 20,000 toneladas del molusco, los pescadores aprovechan a su máximo los días de bonanza.

Hasta el momento la temporada pulpera pinta bien, añade, pero hay que tomar en cuenta que ya se formó el primer frente frío que invadirá el Golfo de México en los próximos días , que aunque no se extendería a las costas de Yucatán, la temporada de nortes ya está por comenzar y cuando azoten el litoral yucateco, serán días y semanas de inactividad, así que se tendrán menos días para la pesca del molusco.

En cuanto a la certificación de las congeladoras, un problema que cuando inició la pulpeada en agosto pasado no se había resuelto, Enrique Sánchez señaló que de las ocho plantas que no habían recibido la prórroga de parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cuatro ya lo tienen y solo faltan que se les recertifique a dos congeladoras de Mérida y otras dos de este puerto, ya están en proceso para que tengan la certificación y puedan exportar.

Comentó que por la demora en la expedición de la certificación sanitaria, no se pudieron exportar a Europa poco más de 800 toneladas del molusco, lo que representa unos $80 millones que no se pudieron captar, y será difícil recuperarlo.