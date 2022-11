Alumnos presentan tablas y bailables en la repetición del Desfile de la Revolución en Progreso

AL EVENTO REALIZADO ESTE MARTES, NO ASISTIERON TODAS LAS ESCUELAS, LUEGO DE QUE EL EVENTO FUERA CANCELADO EL PASADO JUEVES POR LAS LLUVIAS QUE OCASIONÓ EL FRENTE FRÍO



PROGRESO.– Con la participación de poco más de una decena de escuelas y la ausencia de varias instituciones, esta mañana se llevó al cabo la repetición del desfile de la Revolución en este puerto, que el pasado jueves fue cancelado por mal tiempo.

Este martes 22 de noviembre, decenas de alumnos y padres de familia se reunieron en los alrededores del Parque Morelos para participar en el recorrido.

El desfile comenzó poco antes de las 8 de la manaña, llegando a las 8 en punto el primer contingente, el de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), seguido por el de la primaria Vicente Guerrero.

En el desfile también participaron las primarias Ismael García, Mártires de Chicago, Maniobras Martítimas turno vespertino, el colegio particular Guadalupe Victoria, la Filemón Villafaña Farfán, los Centros de Atención Múltiple, la escuela particular Centro Educativo Mayab y la primaria Juan Miguel Castro.

También participaron alumnos de la secundaria Rafael Cházaro Pérez y la Técnica 8 de Yucalpetén.

El Ayuntamiento participó con sus contingentes deportivos encabezados por el Director de Deportes, David Escalante Echeverría, en los que hicieron demostraciones de lucha grecorromana, boxeo, y zumba, entre otros.

También participó la Policía Ecológica y la Policía Municipal, que presentaron vistosas pirámides sobre las unidades policíacas. La Cruz Roja y la Comisión Nacional de Emergencia cerraron el desfile.

No se contó con la asistencia de escuelas como la Candelaria Ruz Patrón, ubicada alado del palacio municipal, quienes desde temprano realizaron la presentación de sus tablas y bailables en la explanada de la escuela; tampoco asistió la Maniobras Martítimas matutina, ni la secundaria Benito Juárez. No asistió tampoco el Colegio de Bachilleres ni otros colegios que por lo general desfilan.

El evento fue presenciado por autoridades municipales encabezadas por el alcalde Julián Zacarías Curi, acompañado de regidores y directores, así como de invitados. (ProgresoHoy.com)



