AMLO apoya campaña en contra de los que votaron en contra de la Reforma Eléctrica

MÉXICO.– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió este jueves a los cuestionamientos por sus discursos de polarización.

“Mi labor es de predicador, de pedagogía, de crear conciencia”, expresó.

Con dicho argumento, el mandatario reconoció su apoyo a la campaña en contra de los legisladores que votaron en contra de su reforma eléctrica, la cual fue desechada al no alcanzar los sufragios requeridos.

El presidente López Obrador aseguró que la exhibición del sentido del voto de los diputados está protegido por la ley.

“Si son representantes populares, cómo no se va a saber lo que hacen, cómo votaron. Además, está en el Código Penal”, afirmó.

El mandatario citó el Título Primero, referente a los Delitos contra la Seguridad de la Nación, en su artículo 123.

Además, minimizó las denuncias de los legisladores que manifestaron temor ante la exhibición.

“Ojalá y no haya confrontación y tampoco tenerle miedo a lo que llaman polarización, eso no existe como tal en México, sólo que se estén refiriendo a una élite y al pueblo, en ese sentido sí. Pero aquí no estamos cincuenta, cincuenta, con todo respeto”, dijo.

En días pasados, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, anunció que se publicarían mantas con nombres y fotografías de los diputados de la oposición que votaron en contra del dictamen de la Reforma eléctrica.

El Partido Acción Nacional (PAN) responsabilizó al presidente López Obrador y a Delgado, de cualquier ataque que pudieran sufrir los diputados de su bancada en San Lázaro tras la amenaza de que serán expuestas sus identidades durante las elecciones por votar en contra de la reforma eléctrica.