AMLO demostró que solamente son 40 minutos del Zócalo al AIFA

MÉXICO.– El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este miércoles que demostrará que hará 40 minutos del Zócalo capitalino al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal adelantó que el lunes se levantará a las 4:00 de la mañana, para salir una hora después de Palacio Nacional y encabezar, ya en el AIFA, a las 6:00 horas, la reunión del gabinete de seguridad federal, y posteriormente, la conferencia mañanera y la inauguración del nuevo complejo aeroportuario.

No obstante, en un ejercicio hecho por EL UNIVERSAL se consultó a través de Google Maps el tiempo estimado que se haría al recorrer dicha distancia por el Circuito Exterior Mexiquense.

Según el sitio, el lunes 21 de marzo a las 5:00 horas el tiempo de traslado del Zócalo capitalino al AIFA sería de 55 a 1 hora 20 minutos en auto, teniendo como hora de llegada aproximada las 6:10 horas.



ruta_zocalo_aifa_5am__0.jpg

Cinco horas más tarde, a las 10:00 horas, Google Maps indica que la ruta aumentaría de 5 minutos como mínimo a 30 minutos como máximo, es decir, sería un tiempo total de 1 hora a 1 hora 50 minutos.



ruta_zocalo_aifa_10_am__0.jpg

A las 15 horas el promedio de tiempo, según el sitio consultado, sería el mismo.



ruta_zocalo_aifa_3pm__0.jpg

Considerando el horario con más tránsito en la zona limítrofe que abarca el recorrido, el tiempo pronosticado a las 18:00 horas es de 1 hora 5 minutos a 2 horas con 10 minutos.



ruta_zocalo_aifa_6pm__0.jpg

Y por la noche, tomando el horario de las 22:00 horas, el tiempo estimado es de 55 minutos a 1 hora 25 minutos.



ruta_zocalo_aifa_10_pm__0.jpg

Cabe destacar que el lunes es un día feriado, no obstante, lo anterior comprueba que en ninguno de los horarios el tiempo estimado del recorrido es de 40 minutos.

Durante su conferencia, el mandatario federal afirmó lo siguiente:

“Ya no me voy a ir a dormir allá, no, porque está terminado el hotel, pero no está certificado. Es un procedimiento y no quiero verme influyente, además me voy a dormir aquí porque les voy a demostrar que voy a hacer media hora desde aquí hasta el aeropuerto, bueno, media hora, 40 minutos, porque me voy a ir a las 4:00 de la mañana … no, a las 4:00 no, a las 4:00 me voy a levantar, pero me voy a ir como a las 5:00 para estar como a las 6:00 allá. Entonces me voy a quedar aquí, allá nos vamos a ver a las 7:00 , va haber la conferencia y yo voy a estar a las 6:00 en la reunión de seguridad».

AMLO dormiría en hotel del AIFA

Ayer en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que el próximo domingo 20 de marzo dormiría en el hotel que construyó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, para encabezar la inauguración el día siguiente el complejo aeroportuario.

“Me voy a dormir a Santa Lucía, al aeropuerto, al nuevo hotel, ahí voy a dormir para estar temprano en la mañanera, que se va a llevar a cabo en Santa Lucía, la mañanera, y ahí va a ser también la conferencia el lunes, y luego de la conferencia ya se entrega por parte de la Secretaría de la Defensa el aeropuerto”.

Cuándo y a qué hora se inaugurará el AIFA

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será inaugurado este lunes 21 de marzo luego de concluir la conferencia mañanera del presidente López Obrador.

El AIFA cuenta con 14 rutas y los precios al nuevo complejo aeroportuario irán desde 50 hasta 180 pesos y los trayectos van desde 42 minutos hasta una hora con 40 minutos.

Consulta aquí el mapa de las 14 rutas, puntos de conexión, tiempos de traslado y costo de los autobuses concesionados que estarán disponibles en la Ciudad de México y Zona Metropolitana para llegar al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).