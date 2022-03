AMLO señala que el Tren Maya llevará desarrollo no destrucción

CUERNAVACA.– Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que la península de Yucatán, excepto Cancún y parte de la Riviera Maya, ha estado abandonada por años, por lo que el Tren Maya llevará desarrollo a la región.

“Yo soy de pueblo, me crié en el campo; sé lo que son los árboles, amo los árboles, aprendí a proteger la flora, la fauna. No somos destructores, o sea, que no nos confundan”, expuso este viernes desde Cuernavaca, Morelos.

A propósito de la campaña mediática en contra del Tren Maya, dijo que se plantan 200 mil hectáreas de árboles y en la Riviera se trabaja en la rehabilitación de tres parques naturales.

Asimismo, reprochó a artistas, científicos y famosos que participaron en la serie de videos acusando que el proyecto dañaría de manera irreversible el ecosistema, pues no presentaron una sola denuncia en sexenios anteriores.