AMLO, «una decepción para el mundo», y para México «ha sido mucho peor»: The Nation

La revista de izquierda estadunidense publicó un amplio reportaje en el que deplora que el tabasqueño «toma sus inspiraciones del pasado, no del futuro». A diferencia de The Economist o The Wall Street Journal, The Nation es una publicación progresista y de izquierda que en 2020 apoyó a Bernie Sanders.

MÉXICO.– En línea con una serie de artículos críticos hacia la gestión de Andrés Manuel López Obrador publicados en la prensa internacional, la revista estadunidense The Nation publicó hoy un amplio reportaje periodístico en el cual retrató al mandatario como una “decepción para el mundo”, y añadió que “para México, ha sido mucho peor”.

En un artículo firmado por Dawn Paley, The Nation documentó la falta de respuesta del gobierno federal ante los estragos que causó la pandemia de covid-19 en las personas más vulnerables del país –los trabajadores informales–, criticó la “militarización” del país y la violencia imparable, lamentó la política migratoria alineada con las órdenes del expresidente Donald Trump en detrimento de los derechos humanos, y deploró que el tabasqueño “toma sus inspiraciones del pasado, no del futuro”, según cita la Revista Proceso.

A diferencia de la revista británica The Economist o del diario neoyorquino Wall Street Journal, que promueven líneas editoriales a favor del libre mercado y han publicado artículos críticos hacia López Obrador, The Nation es, además de la revista más antigua de Estados Unidos –se imprime desde 1865–, una publicación progresista y de izquierda, que en 2020 apoyó al candidato Bernie Sanders para candidato a la presidencia de Estados Unidos.

Desde esta perspectiva, el artículo señaló que el triunfo electoral de López Obrador en 2018, sus promesas de Cuarta Transformación y su “arte en realizar acciones simbólicas fuertes” llevaron a muchos a pensar que México había dado su giro hacia la izquierda y lideraría esta corriente en América Latina.

“Sin embargo, a dos años y medio de su administración, la brecha entre sus promesas de campaña y sus acciones se expande: AMLO impulsó una austeridad en el sector público y se negó en introducir nuevos impuestos hacia los ricos o en revisar su promesa de no contratar nueva deuda, incluso en medio de las crisis sanitaria y económica causada por la pandemia”, observó la revista, al añadir que el gobierno apenas había gastado el 1% del PIB en la atención a la pandemia.

Aparte, planteó que la principal política social impulsada por AMLO –las transferencias monetarias hacia ciertas poblaciones, como los adultos mayores o personas con discapacidad– viene de Ernesto Zedillo y no cubre a toda la población, por lo que “el único apoyo disponible para millones de mexicanos viene de las redes familiares y la ayuda mutua”.

Ejército, «un papel sobredimensionado»

El artículo también subrayó que López Obrador exentó al Ejército de las medidas de austeridad que impuso a las demás áreas de la administración pública, y otorgó a las fuerzas de seguridad “un papel sobredimensionado en el país”, con la administración de aeropuertos, del Tren Maya y de los puertos, la política migratoria o la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar; también recordó las gestiones diplomáticas inéditas desplegadas por la Cancillería para traer de regreso al general Salvador Cienfuegos Zepeda, el exsecretario de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto quien había sido detenido por las autoridades de Estados Unidos por imputaciones de vínculos con el crimen organizado.

La revista recalcó la ausencia de resultados en la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la continuación de los asesinatos y de las desapariciones en total impunidad, o la violencia de género desatada, que contrasta con las acusaciones de López Obrador contra mujeres por ser “manipuladas por conservadores”.

Respecto a la política energética impulsada por el tabasqueño, la revista planteó que la apuesta por inyectar miles de millones de dólares en Pemex, construir refinerías y agarrarse al sueño de la “prosperidad del petróleo del pasado” implica cierta “ceguera ante la necesidad urgente de reducir la extracción y emisión de hidrocarburos fósiles”.

En el artículo publicado hoy, la revista recordó que México tiene, junto con Perú, las tasas de letalidad más elevadas del mundo por el covid-19, como producto del degradado sistema de salud pública, y subrayó que, después de darse a conocer el primer caso de infección en el país, López Obrador sugirió que “traer amuletos e imágenes de santos protegería a los mexicanos del covid-19”, y posteriormente reiteró que, “junto con el distanciamiento social, una dieta equilibrada y una buena higiene, ‘no mentir, no robar, no traicionar’ ayudaría a prevenir las infecciones”.