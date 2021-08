Ante el regreso a clases, Gobierno del Estado y 18 universidades unen esfuerzos para brindar apoyo socioemocional a niños, jóvenes y personal educativo

El Gobernador Mauricio Vila Dosal firmó una carta de intención con directivos de esas instituciones educativas en el marco del Protocolo Estatal para un Regreso Seguro a Clases.

-Vila Dosal reiteró que el regreso a clases en Yucatán es voluntario, por lo que cada mamá, papá y tutor decidirán si mandan a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia.

Mérida, Yucatán, 26 de agosto de 2021.- El Gobierno de Mauricio Vila Dosal firmó junto con 18 universidades, incluyendo los campus que tienen en el interior del estado, una carta de intención que tiene como objetivo sumar esfuerzos para brindar atención y apoyo socioemocional a las niñas, niños, adolescentes y personal educativo ante el regreso a clases en medio del escenario por la pandemia del Coronavirus.

Para ayudar a un regreso a clases con mayor estabilidad emocional, a través de esta suma de voluntades, las niñas, niños y jóvenes podrán contar con el apoyo de especialistas para atender posibles padecimientos que se les presenten debido a los largos periodos de aislamiento de las aulas, los cuales pudieran afectar su salud física y emocional, atendiendo así a esta problemática para un retorno voluntario y más seguro para los estudiantes.

En ese marco, el Gobernador reiteró que el regreso a clases en Yucatán es voluntario, por lo que cada mamá, papá y tutor decidirán si manda a sus hijos a clases presenciales o continúan con el método a distancia. En ese sentido, ayer se presentó el Protocolo Estatal para un Regreso Seguro a Clases, el cual es producto de las Mesas Regionales de Consulta y Opinión y en el que se tomaron las recomendaciones emitidas por el Gobierno federal, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

En él, explicó Vila Dosal, establece para las escuelas públicas recesos donde un profesor estará acompañando a los estudiantes en un área libre para que puedan tener sus alimentos con sana distancia. Asimismo, apuntó, que este plan cuenta con 4 elementos que son fundamentales que se respeten para garantizar su éxito: los 3 filtros, que son el de casa, el escolar y el del salón de clases; el uso correcto del cubrebocas y, en todo momento, el respeto de la sana distancia y la buena ventilación con puertas y ventanas abiertas.

Acompañado de los titulares de las Secretarías de Educación del estado (Segey), Liborio Vidal Aguilar y de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal, el Gobernador señaló que, de acuerdo con la Unesco, solo 14 de 194 países no han regresado a clases y México es uno de ello, por lo que luego de 18 meses así es momento de regresar de manera voluntaria a las aulas.

Y para dar seguimiento a este proceso, a partir de la próxima semana, se estarán organizando mesas de trabajo semanales con los niveles básico y superior, donde se reunirá a las autoridades de salud y educativas para revisar la evolución de la pandemia, atender as inquietudes y tener una retroalimentación sobre lo que funciona y no funciona de este Protocolo y así poder mejorarlo, puntualizó Vila Dosal.

“La pandemia se encuentra estable, si no, no estaríamos regresando a clases y por eso hay que mantener las medidas sanitaria y si en algún momento consideramos que el regreso a clases estaría poniendo en riesgo la capacidad de nuestros hospitales, se estarían suspendiendo las clases”, aseveró el Gobernador.

Asimismo, Vila Dosal señaló que es importante tener en cuenta que el retorno a clases será paulatino, ya que cada padre de familia mandará a sus hijos cuando se sientan listos, por lo que, si asisten pocos niños el primer día, no significa que el proceso es un es un fracaso, ni que es un éxito si el número de alumnos que acuden a las aulas es significativo.

«El 30 de agosto que abramos las escuelas, a lo mejor llegan 3 niños y la siguiente semana llegan 8 y luego 10, así la gente va agarrando confianza. Así va a ser y no quiere decir que si el primer día llegan 15 niños es un éxito o si el primer día llegan 3 es un fracaso, esto ha así sido en todo el mundo», apuntó.

Sobre el tema de las escuelas “burbuja” o clandestinas, el Gobernador comentó que no están permitidas, ya que estos sitios no cuentan con los permisos de uso de suelo, además de que no cuentan con los protocolos de protección civil en caso de un accidente y no se puede verificar que se estén cumpliendo los protocolos de salud.

Por otra parte, el Gobernado explicó que, como ha sucedido en otras partes del mundo y del país donde regresaron a las clases presenciales, es probable que se presenten casos de Coronavirus en las aulas, ya sea de uno solo o de un brote localizado, pero la importancia radica en la actuación ante estas situaciones. Por ello, Vila Dosal recordó que, dentro del Protocolo Estatal, se contemplan los siguientes escenarios: si hay un caso de sospechoso de Covid-19 en el salón, el estudiante se retira por 14 días o hasta que su médico indique. En caso de que haya un caso de Covid-19 confirmado en el salón, el salón completo se retira por 14 días, incluidos alumnos y profesores.

El Gobernador indicó que se dotará a los centros de salud de todos los municipios de pruebas de antígenos para que, en caso de que en alguna escuela se presente un caso sospecho de Covid-19, pueda ser confirmarse que sea descartado, por lo que hizo un llamado a ser corresponsables, desde las autoridades, los planteles educativos y los padres de familia para que se logre un retorno a clases seguro, ordenado y con las menores posibilidades de echar para atrás este gran paso.

A las universidades con las que hoy se firmó la Carta de Intención, Vila Dosal agradeció el compromiso y disposición para apoyar a la comunidad estudiantil, ya que el Gobierno del Estado no tiene la capacidad para llegar a todos los rincones, en cambio, con el apoyo de estas instituciones se podrá cubrir más rápido todo Yucatán, brindando apoyo socioemocional a las niñas, niños, adolescentes, padres de familia y personal educativo del territorio.

El Gobernador apuntó que esta carta de intención, no solamente es el apoyo para ayudar a que las niñas y los niños puedan regresar con mayor estabilidad emocional, sino que, con la valiosa ayuda de especialistas, se identificarán y atenderán otros posibles padecimientos que se presenten.

“Esto es ejemplo de que cuando estamos unidos, podemos salir adelante de cualquier adversidad y, como sociedad, los yucatecos hemos avanzado mucho. Esta pandemia ha traído pérdidas humanas, daños económicos y uno de lao sectores más dañados es el de la educación, por lo que merecen regresar a clases de manera segura y ordenada y apoyarlos en las situaciones e inquietudes les puedan surgir”, añadió Vila Dosal.

También, el Gobernador informó que instruyó a los titulares de Segey y Siies para hacer reuniones con escuelas particulares y universidades públicas y privadas para presentarles el Protocolo Estatal para estar en sintonía y “como les dijo ayer a los representantes de la Asociación y la Federación de Escuelas Particulares durante un encuentro, hay que mantener una buena comunicación y tengan la confianza de acercarse al Gobierno para saber de la evolución de la pandemia y así evitar generar una falsa confianza o una falsa alarma”.

Finalmente, Vila Dosal reiteró hoy en día, el 74.6% de los yucatecos ya recibió al menos una vacuna, esto permite tener un cierto grado de protección de alrededor del 70%, dependiendo de la vacuna que te hayan puesto, además de que el proceso avanza muy bien y, aunque por las vacaciones de verano se presentó un alza por las nuevas cepas que entraron por Quintana Roo, se tomaron las medidas, la pendiente se estabilizó y empezó a bajar.

La carta de intención firmada este día se encuentra contemplada en el Protocolo Estatal para un regreso seguro a clases, a través del cual se impulsarán diversas acciones para fortalecer los mecanismos de atención y se establecerán los esquemas de comunicación que procuren el intercambio de impresiones, aprendizajes y estrategias relacionadas con el apoyo brindado.

El documento representa el inicio de un compromiso que será materializado en un futuro a través de la suscripción de convenios donde se definirán las acciones que realizarán para cumplir con los objetivos que son la canalización y atención a los casos críticos que se detecten en las aulas (alumnos/ familia); la cooperación para elaborar el instrumento Diagnóstico socioemocional; la capacitación a personal de la Secretaria de Educación; la elaboración de material gráfico, lúdico y audiovisual; y el apoyo con estudiantes de escuelas de psicología para Servicio Social y Prácticas Profesionales.

En su turno, Vidal Aguilar señaló que el Gobierno de Mauricio Vila Dosal es consciente de la importancia de atender los aspectos socioemocionales de los estudiantes, que las maestras y maestros encontrarán escenarios y experiencias únicas que requieren del apoyo de los profesionales del área para poder brindar a estas generaciones las herramientas para hallar, de nuevo, el camino que les corresponde.

“En un gran honor para la educación pública del estado que los profesionistas del área de la psicología acepten brindar sus valiosos servicios y es el mejor ejemplo de que juntos saldremos adelante, colaborando unos con otros por el bien de las generaciones presentes y futuras de Yucatán, tejiendo las redes que nos hagan sentir más seguros y con esperanza de que cada día daremos un paso adelante hacia nuestra recuperación”, afirmó el funcionario estatal.

A su vez, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), José de Jesús Williams, en representación de las instituciones educativas participantes, señaló que en este aporte hay un fuerte compromiso con los esfuerzos del Gobernador Vila Dosal para un retorno segura a las aulas en favor de las niñas, los niños, los adolescentes y el personal educativo.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (Siies), Mauricio Cámara Leal, afirmó que, ante esta nueva etapa de la vida, hay que estar atentos de las afectaciones y cargas emocionales que afecta el desempeño de los alumnos, docentes y padres de familia, especialmente ahora que luego de 18 meses, se regresa a las clases presenciales de manera voluntaria, lo que estará generando ansiedad y angustia entre otras cosas.

Por las universidades firmaron José de Jesús Williams, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Miguel Ángel Baquedano Pérez, rector de la Universidad Marista; Carlos Sauri Duch, rector de la Universidad Modelo; Luis Echeverría Navarro, director del Centro de Estudios Superiores C.T.M “Justo Sierra O’reilly”; Mauro Visconti Aragón, rector de la Universidad Del Valle De México, Campus Mérida (UVM); María Eugenia Sansores Ruz, rectora de la Universidad Mesoamericana de San Agustín (UMSA); Joaquín Elías Morales Valladares, rector de la Universidad Latino; Wendy Medrano Mena, rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) Campus Tizimín; Andrés Felipe Bazán Concha, Director del Instituto Comercial Bancario; y Marco Antonio Turriza Chan, rector de la Universidad de Valladolid Yucatán.

De igual manera, Everth de Jesús Dzib Peraza, director del Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo (CERT), Campus Mérida; Diana Mariel Dzib Peraza; director del Centro Educativo José Dolores Rodríguez Tamayo (CERT) Campus Ticul; Ángel Torruco González, rector de la Universidad Vizcaya de las Américas Campus Mérida y Campus Tekax; Lázaro Díaz Díaz, director académico de la Universidad Privada de la Península; José Alejandro González Novelo, director de la Escuela de Psicología de la Universidad Anáhuac del Mayab; Jenny Yolanda Crisanty Anguas, coordinadora de la Licenciatura en

Psicología Social y Comunitaria del Centro Escolar Felipe Carrillo Puerto; Gabriela Tacú Oxté, coordinadora de la Licenciatura en Psicología del Centro de Estudios Universitarios del Mayab (CEUM); Cynthia Bolio López, coordinadora de Psicología de la Universidad Hispano; Jesús Guillermo Santos Ceballos, Coordinador del Departamento de Admisión de la Universidad Interglobal; y Keren Olmos Guzmán, encargada de Departamento en el Instituto Universitario del Sureste.