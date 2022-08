Anuncia nuevo centro de salud para Santa Elena, anuncia el Gobernador Mauricio Vila Dosal

-En gira de trabajo por el cono sur del estado, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que próximamente comenzará la construcción de un nuevo centro de atención médica para beneficio de los habitantes en Santa Elena.

-Además, el Gobernador hizo entrega de apoyos provenientes de los programas Peso a Peso, Acciones de Vivienda Social, Apoyo para la Adquisición de Equipo Apícola, así como de plantas de nance, plátano y guayaba.

Santa Elena.- Al continuar con la entrega de apoyos a familias del interior del estado que más lo necesitan, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció la construcción de un nuevo Centro de Salud en el municipio de Santa Elena, obra que comenzará en octubre próximo y vendrá a mejorar los servicios y la atención médica para los habitantes de este lugar.

En gira de trabajo por esta demarcación del sur del estado, Vila Dosal indicó que esta nueva unidad médica vendrá a sustituir a la que ahí se contaba, pero que tuvo que ser clausurada debido a que representaba un peligro para los habitantes y el personal que ahí laboraba, ya que por las intensas lluvias ocasionadas por las 3 tormentas tropicales y 2 huracanes se abrió un socavón en el predio que antes la albergaba.

Detalló que, para poder brindar una mejor atención médica a los pobladores de Santa Elena, el nuevo Centro de Salud de la localidad se construirá en una ubicación diferente, a través de la inversión total de 10 millones 650 mil pesos, con lo que se dotará de equipamiento y se edificarán 2 consultorios de medicina general y uno dental, así como áreas de inmunización, curación y usos múltiples con esterilización.

En este sentido, el Gobernador aseguró que, los trabajos de construcción del nuevo Centro de Salud de esta localidad iniciarán el próximo mes de octubre, por lo que se espera quede listo para inicio del próximo año, y añadió que, por seguridad el antiguo será demolido.

También, en la nueva unidad médica se construirán áreas de medicina preventiva, estación, estación temporal de pacientes, estimulación temprana, farmacia, sala de espera con sanitarios, archivo, almacén, cuarto médico con baño y cocineta, así como estacionamiento, distribuidos en un terreno de casi 3 mil metros cuadrados que fue donado por el Ayuntamiento de Santa Elena.

Como parte de su gira de trabajo por este municipio, Vila Dosal, en compañía de alcalde local, Galdino Poot Moreno, encabezó las entregas de insumos, equipos y herramientas del programa Peso a Peso que incluyen carretillas, motosierras, bombas aspersoras, fumigadoras, triciclos, entre otros, con lo que se beneficia a 350 productoras y productores, quienes a través de una inversión conjunta de casi 2 millones de pesos adquirieron un total de 5,178 productos para la mejora de su producción y economía.

Entre los beneficiarios se encontraba José Lucas Acosta Espinoza, quien recibió de manos del Gobernador un triciclo y una bomba aspersora, equipo que dijo será de gran utilidad en su unidad agrícola por lo que aseguró sentirse muy contento de recibirlo ya que le era necesario para transportar el producto que cosecha.

Me dedico, principalmente, a la siembra de maíz, pero también he cultivado otro tipo de hortalizas que me ayudan para subsistir. Con el triciclo y la bomba, vamos a poder avanzar más rápido, sobre todo, podré transportar mi producto más rápido y en mayores cantidades para después venderlo, explicó el campesino de 62 años de edad.

El productor agrícola con más de 35 años de experiencia en el campo expresó su agradecimiento hacia Vila Dosal ya que aseguró, “es una bendición recibir este apoyo porque con el programa Peso a Peso podemos adquirir equipo que en otras condiciones sería muy caro, así que nos ayuda mucho en la unidad y no es un golpe fuerte para nuestra economía ya que ofrecen precios buenos”.

Siguiendo con sus actividades en los bajos del Palacio Municipal, el Gobernador, junto con el secretario de Desarrollo Social (Sedesol), Roger Torres Peniche, entregó 10 certificados del programa de Acciones de Vivienda Social, con los cuales se busca combatir la pobreza y mejorar las condiciones de los hogares de las personas en situación de pobreza o pobreza extrema a través de la construcción de apoyos de mejoramiento para un hogar más digno.

Ahí, Minelba Poot Tun, habitante de Santa Elena y beneficiaria del mencionado programa, dijo sentirse muy contenta por recibir el certificado para la construcción de un baño en su predio, ya que aseguró, mejorará la calidad de vida de ella y su familia, ya que no contaban con este servicio.

Agradezco al Gobernador porque se ha interesado en conocer las condiciones en las que vivimos y nos apoya a quienes más lo necesitamos. En nuestro terreno no tenemos baño y hacíamos nuestras necesidades afuera, pero yo quiero que mis dos hijos pequeños puedan tener una mejor calidad de vida, y con este baño, la situación va a cambiar para bien, indicó la ama de casa de 29 años de edad.

También, Vila Dosal hizo inició en esta comunidad con la distribución de 800 plantas de plátano, 500 de guayaba y 200 de nance con las que se busca contribuir y promover el cultivo de frutales y hortalizas a nivel de huerto familiar para colaborar al mejoramiento de la alimentación e ingreso en zonas rurales.

Para ello, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Jorge Díaz Loeza explicó que las plantas de plátano son clonadas y de la mejor calidad a fin de que los habitantes mejoren su producción y con las cuales podrán obtener un semillero para darle continuidad a esta especie en sus traspatios.

“En este municipio estaremos entregando 1,700 plantas de diferentes variedades que incluyen las ya mencionadas, así como 500 plantas de guayaba que son producidas en el vivero del estado, ubicado del Recinto Ferial de X’matkuil, y 400 plantas de nance para todas aquellas personas que las soliciten”, destacó el titular de Seder.

Por otra parte, el Gobernador dio cajas para abejas como parte del programa Apoyo para la Adquisición de Equipo Apícola, con el que se otorgan 25,000 cajas completas de este tipo, con el fin de contribuir para incrementar la infraestructura productiva, en beneficio de 5,000 hombres y mujeres de todo el estado que se dedican a esta labor.

Dicho programa consiste en la entrega de 2 tipos de paquete, uno con 5 cajas de madera y otro de 10, a través de la inversión de 11 millones de pesos, con lo cual se podría incrementar hasta a 750 toneladas el volumen de producción estatal al año.

Posteriormente, y en presencia de la subsecretaria para el Acceso a los Derechos de las Mujeres, de la Secretaria de las Mujeres (Semujeres), Yahayra Guadalupe Centeno Ceballos, Vila Dosal inauguró el Instituto Municipal de la Mujer de esta localidad, espacio que brinda atención jurídica y psicológica a mujeres que lo requieran y desde donde se emprenden diversas actividades para evitar el maltrato, así como prevenir y atender la violencia hacia este sector, además del empoderamiento de la mujer.

Al continuar con su agenda de trabajo, el Gobernador, en compañía de la titular de la Secretaría de la Culturas y las Artes de Yucatán (Sedeculta), Loreto Villanueva Trujillo, visitó el espacio cultural ubicado al interior del Centro Cultural y Artístico Museo de las Momias (Cecamm), lugar donde se imparten talleres de jarana, urdido de hamaca y música para fomentar la cultura, en los que niñas, niños, jóvenes y adultos participan para desarrollar diversas habilidades.

Por último, el Gobernador visitó la iglesia franciscana de San Mateo Apóstol construida en 1779, y antes de retirarse, se comprometió con los pobladores para mejorar la iluminación del recinto para que los feligreses puedan disfrutar de las próximas fiestas patronales en las mejores condiciones posibles.