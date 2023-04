Anuncia Vila la creación de la Universidad de las Artes de Yucatán

-Presentó los trabajos de modernización de la ESAY que, tras una inversión de 280 millones de pesos, se convertirá en la UNAY.

MÉRIDA.- Al dar a conocer los trabajos de modernización de la ESAY, en los que se invertirán recursos por 280 millones de pesos, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció que, tras años de existencia esta institución, la más importante en su tipo del sureste del país y una de las mejores de México, se convertirá en la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY), lo que le permitirá incrementar su matrícula de 400 a 700 alumnos.

Tras presentar el nuevo logo que tendrá esta remodelada casa de estudios, Vila Dosal anunció que para complementar los programas para niñas, niños y jóvenes, así como las carreras en Artes Musicales, Visuales, Danza Contemporánea, Docencia de la Danza Clásica y Teatro, que se imparte actualmente, se creará las Licenciaturas en Producción Musical y Cine.

Acompañado del compositor Luis Pérez Sabido, egresado de esta institución, el Gobernador adelantó que, luego de permanecer cerrado por 5 años, el Teatro “Daniel Ayala” será sometido a mantenimiento profundo, con una inversión de 10 millones de pesos, trabajos que iniciarán en la segunda quincena de mayo y, tras finalizar, se hará lo propio en el “Armando Manzanero”, con un recurso similar.

En presencia de estudiantes de la ESAY, artistas, creadores y destacadas figuras del ramo en la entidad, Vila Dosal recordó que el estado está viviendo un momento histórico, pues 2021 fue el año con mayor crecimiento económico en la historia de Yucatán y más empleos generados, mientras que, en 2022, se registró las más altas cifras de inversión extranjera, turistas recibidos, seguridad y mujeres cursando la universidad, así como la menor tasa de analfabetismo.

“La visión que tiene este Gobierno es poder generar las condiciones para que este crecimiento, que estamos teniendo el día de hoy, sea sostenible en el mediano y el largo plazos, y para eso, hay que crear infraestructura para que haya desarrollo económico, pero también infraestructura para que haya desarrollo turístico, también infraestructura para que haya desarrollo deportivo y, por supuesto, también infraestructura para que haya desarrollo cultural”, enfatizó.

Recordó que, debido a las gestiones que realizó ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, se logró la donación de terrenos de la Plancha por parte del Gobierno federal, donde inicialmente se construirían los cuarteles y las viviendas de las familias de la Guardia Nacional; a cambio, la administración estatal, con apoyo del Ayuntamiento de Mérida, otorgó un espacio cerca del Anillo Periférico para dicho fin.

Con respaldo del Ejército Mexicano se construye el Gran Parque de la Plancha, que estará listo el 31 de julio del presente y se conectará con el patio central de la UNAY, lo cual se complementa con el proyecto de remodelación de la calle 47, del Corredor Turístico y Gastronómico, el cual continuará sobre toda la 60 hasta llegar a la Plaza Grande de esta capital.

“Desde este Gobierno, estamos trabajando muy fuertemente para hacer los cambios que Yucatán necesita para transformar este estado para bien, para que sea todavía mejor para nuestros hijos y nuestros nietos que el que nos toca vivir el día de hoy, pero el Gobierno no puede solo y el Gobernador no puede solo. Se necesita que todos empujemos hacia el mismo lado; lo que queremos es un estado próspero y que tengamos las oportunidades para que, con base en nuestro esfuerzo, podamos mejorar las condiciones de nuestras familias”, finalizó.

Al dar detalles de las obras, que se espera estén listas antes de finalizar este año, el director del Instituto para el Desarrollo y la Certificación de la Infraestructura Física, Educativa y Eléctrica (Idefeey), Luis Jorge Montalvo Duarte, explicó que se busca mantener el estilo neocolonial mexicano del edificio actual, además de hacerlo más compatible con las especialidades que ahí se imparten, por lo que se utilizarán materiales que disminuyan la contaminación sonora y sean de larga duración.

Se rehabilitarán los edificios de las calles 48 y 46, que actualmente se encuentran en ruinas; en el caso de la sede de Danza y Teatro, que estará sobre la 48, se contempla una superficie de modernización de 2,276 metros cuadrados, entre las plantas alta y baja, con aulas prácticas, sanitarios y regaderas, biblioteca, bodega, SITE, escaleras, zona de trabajo para docentes, vestidores y sala de cómputo.

Por lo que toca al edificio de Cine y Artes Visuales, en la 46, se contempla un área de construcción y remodelación de 5,550 metros cuadrados, con salones, servicios generales, oficinas, biblioteca y cuarto de proyección. La Sección 1 de Visuales contempla la remodelación de los talleres de escultura, grabado, pintura, dibujo, arte acción, audiovisual, fotografía, SITE y las salas A, B, C, D y E.

La 2, oficinas docentes, administrativas, dirección, sala de maestros y sanitarios, mientras que la 3 incluirá foro y bodega; espacios para proyecciones y cómputo; los estudios de grabación A, B y C; los cubículos A, B, C y D, así como las aulas A, B y C. El Patio Central, que se empalmará con el Gran Parque de la Plancha, abarcará un total de 5,658 metro cuadrados.

Cabe mencionar que la ESAY es la institución líder en formación artística en el sureste de México, con su Programa de Formación Musical para niñas, niños y jóvenes; las Licenciaturas en Artes Musicales (con Opciones en Canto, Composición, Guitarra, Instrumento, Piano y Producción, y Enfoques en Clásica o Popular), Visuales, Danza Contemporánea, Docencia de la Danza Clásica y Teatro, y las Maestrías en Artes, Artes Musicales y Dirección de Escena.

De igual manera, se imparte cursos, talleres y diplomados abiertos al público en general; actualmente, atiende a 445 personas, de las cuales 287 son estudiantes de nivel profesional y 155 infantes; el próximo ciclo, la entonces UNAY incrementará un 25% estas cifras y se espera que, en agosto de 2024, con esta nueva infraestructura, la atención crezca el mismo porcentaje.

Finalmente, dado que la figura universitaria es el máximo nivel de habilitación para las instancias que imparten educación superior, esta transformación permite mayores posibilidades tanto para su alumnado como para las y los docentes, en términos de movilidad académica, vinculación institucional y captación de posibles recursos.