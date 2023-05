Apagón afecta a comerciantes del Centro de Progreso

PROGRESO.– Comerciantes del Centro de éste puerto denunciaron que desde las 8 de la mañana de este martes se quedaron sin servicio de energía eléctrica, lo cual afectó de manera notable sus operaciones este día.

El sector afectado, según se informó, fue el de la calle 29 entre 78 y 80, el cual se quedó sin suministro eléctrico desde las 8 horas y qye hasta las 5 de la tarde de éste día aún continuaba sin suministro.

Lo peor de todo, según señaló Roberto Sánchez Gpnzález, propietario de El paso Importaciones, es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no hizo nada al respecto y no proporcionó tiempo de respuesta ante las quejas interpuestas por los propios comerciantes.

“No hay nadie que te atienda ni responden ante nuestras quejas”, señaló el comerciante y ex presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Progreso (Canaco Servytur).

Indicó que algunos tuvieron la posibilidad de colocar plantas de energía eléctrica para operar a lo largo de éste día, pero otros de plano, se vieron obligados a cerrar sus puertas, resultando afectados por ésta falla.

La falla de éste día, se resintió en varias partes del Centro, pero solo fue en la calle 29, entre 78 y 80 donde se prolongó por varias horas.

Como se sabe, varios apagones han afectado a progreso en las últimas semanas, tanto en la zona comercial como en fraccionamientos y colonias, por lo que ya son frecuentes esas fallas que antes no ocurrían. (ProgresoHoy.com)