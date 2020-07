Aparece el menor reportado como extraviado en Progreso: lo ubican en casa del papá

LA POLICÍA CONFIRMÓ QUE EL EL JOVEN FUE LOCALIZADO EN CASA DEL PADRE TRAS VARIAS HORAS DE BÚSQUEDA EN ESTE PUERTO

PROGRESO.– Luego de intensa búsqueda por parte de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía Estatal, esta madrugada se informó que ya fue localizado el joven Jorge Carlos Nicoli Caamal, de 13 años.

De acuerdo con la Policía Municipal, el menor fue localizado en el domicilio de su papá, Adán Noé Nicoli Arguelles, en la calle 29 por 74.

De acuerdo con el Director de la Policía, Emilio Caamal Gutiérrez, tanto el papá como la mamá, Yumi Caamal Crespo, quienes se encuentran separados, también informaron de la localización del menor a través de sus cuentas de Facebook.

A las 3:36 de la mañana de hoy, la señora Caamal Crespo publicó: «Gracias a todos los que publicaron lo de mi hijo Jorgecarlos ya apareció. Al parecer el papá lo tuvo todo el tiempo y negó la información diciendo que no sabía de él. Gracias a Dios esta bien que es lo primordial».

La Policía detalló que a las 4:18 de la mañana de hoy, el padre informó: «Mi hijo jorge carlos Nicoli ya esta en casa sano y salvo mil bendiciones a los que me enviaron sus comentarios y me externaron sus buenos deseos…».

La publicación estuvo acompañada de imágenes del menor a las puertas de un predio de la calle 29, con una bicicleta en mano, presuntamente al momento de su llegada al predio de su papá en horas de la noche o madrugada.

A las publicaciones del papá le siguieron varios comentarios de amigos y familiares que estuvieron preocupados por la desaparición del menor.

Por lo menos una decena de lectores también nos enviaron mensajes informando de la localización del menor, así como capturas de pantalla de las publicaciones de los padres y las fotos del joven llegando a casa, donde informaban que ya había aparecido.

SEÑALAMIENTOS DE LA MADRE DEL MENOR…

Más tarde, hoy por la mañana, la madre del niño Jorge Carlos nos envió un mensaje de agradecimiento por apoyar en la difusión del caso de su hijo y nos señaló lo siguiente:

«Buen día soy la mamá del niño Jorgecarlos les doy las gracias por su ayuda que nos brindaron gracias a Dios mi hijo apareció hace un rato a las 3 a.m. con el papá. alparecer el sr. lo mantuvo con el todo el tiempo negando darnos la información. solo decía que el sabia que mi hijo estaba bien donde estaba y nunca se notó preocupado. varias personas observaron al niño hace unas horas en el balcón del papá a que el lo negó tener pero horas más tarde apareció siempre en casa del papá. Gracias a Dios mil gracias por su apoyo».

También dijo que: «…incluso el niño aún no a sido entregado estoy en espera del ministerio público me avise para ir por el a la fiscalía». (ProgresoHoy.com)