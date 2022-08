Apicultores de Yucatán continúan recibiendo abejas reina para incrementar su producción y sus ingresos

-El Gobierno del Estado distribuyó 200 paquetes de estos ejemplares a productores de 5 municipios

MÉRIDA .-Como parte del fortalecimiento a la actividad apícola en Yucatán que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal para garantizar la calidad y producción de miel, así como mejores ingresos a quienes viven de esta actividad, productores de Huhí, Suma de Hidalgo, Tekal de Venegas, Temax y Kanasín recibieron 200 paquetes de abejas reinas.

Por instrucciones de Vila Dosal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Jorge Díaz Loeza supervisó la distribución de dichos paquetes del programa de los Centros de Producción de Abejas Reinas conformados por una reina y 10 nodrizas.

Díaz Loeza explicó que desde que arrancó el esquema, a la fecha se han entregado más de 32 mil abejas reinas, es decir, que la mayoría de los productores de todo el estado ya cuentan con estos ejemplares certificados que garantiza una buena producción, mejor manejo de la colmena por ser mansas y la probabilidad de aumentar su producción hasta de un 30% por colmena anualmente.

Tras recibir sus abejas, Feliciano Tun Dzul del municipio de Huhí, comentó que adquirir los ejemplares le facilitará la producción y la ventaja de incrementar más rápido los colmenares.

“Este proyecto del Gobernador Mauricio Vila nos ayuda mucho en la producción, porque cuando hacemos la división, solo ponemos los insectos directamente y ya están produciendo, a comparación cuando tenemos que esperar que las abejas hagan su propia reina, eso nos atrasa y además estamos con el temor de que al salir la abeja para ser fecundada no la coma algún pájaro”, señaló Tun Dzul con más de 17 años dedicados a la apicultura.

El beneficiado agregó que este programa también los ayuda a reemplazar a las viejas abejas por nuevas, por lo que es una muy buena manera de incrementar la producción de los apicultores de todo el estado.

Por su parte, Agustín Cauich Muñoz, quien trabaja la apicultura con su hermano en el municipio de Peto, recibió por segunda ocasión estos ejemplares que lo han ayudado con la producción de sus colmenas y en la productividad de su cosecha.

“La primera vez adquirí 40 y en esta ocasión 80 abejas, ya que son muy buenas sobre todo la italiana Golden son muy dóciles y muy trabajadoras, la cosecha del año pasado me fue muy bien”, recordó.

Cauich Muñoz agradeció el apoyo del Gobernador Mauricio Vila por impulsar este programa, ya que antes se le dificultaba obtener estos insectos, por lo que a veces los conseguía de otros estados, pero se me morían, porque son de clima diferente y no resultaba, pero estas reinas que se producen en Yucatán son muy buenas porque están adaptadas al clima de península y no hay tanto riesgo de perderlas.

Los Centros de Producción de Abejas Reina es uno de los programas que trabajan todos los días del año y, en lo que va del 2022, se ha logrado distribuir cerca de 10 mil abejas reinas beneficiando a más de 700 productores yucatecos.

Para los apicultores interesados en adquirir abejas reinas deben presentar los siguientes requisitos; copia de Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), comprobante domiciliario y de la Unidad de Producción Pecuaria (UPP).