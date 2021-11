Aplican alza del 20% a las tarifas de agua potable en Progreso

HOY SE PUBLICÓ EL NUEVO TABULADOR QUE APLICARA EL SMAPAP A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021

PROGRESO. – – A un mes de concluir el año, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Progreso (Smapap), aplicará un aumento en las tarifas a los usuarios de este puerto.

Según publica hoy el Diario Oficial del Gobierno del Estado, la tarifa doméstica pasó a $70 pesos mensuales (antes era de $58) y la comercial-industrial aumentó a $153 pesos.

El nuevo tabulador tambien señala que la tarifa veraniega subió a $156 pesos, y la tarifa Comunitaria a $90 pesos.

El aumento de tarifas fue autorizado en la última sesión del Consejo de Administración del Smapap, en donde los integrantes aprobaron la solicitud del director, Rafael Luna Gutiérrez, quien dijo que las tarifas no subían desde hace tres años y ya ameritaba este incremento de aproximadamente 20 por ciento. El alza se hará efectiva a partir del 1 de diciembre DE 2021.

El aumento de tarifas del agua potable en Progreso no ha sido informado públicamente a los ciudadanos de Progreso por parte del Smapap, quienes lo reciburán como un anticipado y no deseado «regalo de Navidad» . (#EntératePrimero en ProgresoHoy. com)