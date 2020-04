Aplicarán sanciones a quienes no usen cubrebocas en Yucatán: la nueva medida es obligatoria

Seguro de Desempleo representa alivio para la economía de familias yucatecas

-El Gobierno del Estado continúa entregando, casa por casa, este apoyo para reducir los impactos económicos ocasionados por el Coronavirus.

Tetiz, Yucatán, 22 de abril de 2020.- Para Candelaria Puc Chim, habitante del municipio de Tetiz, las últimas semanas han sido muy difíciles debido a la contingencia por el Coronavirus, ya que dejó de recibir el sueldo que le pagaban como empleada doméstica en Mérida.

Candelaria recibió hoy, hasta la puerta de su casa, el apoyo por 2,500 pesos mensuales del Seguro de Desempleo que durante abril y mayo dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal se otorgue a los yucatecos que perdieron su empleo a causa de la inactividad económica generada por la emergencia, no cuentan con él o laboran por su cuenta.

Con la voz quebrada, Candelaria dijo sentirse contenta por ser parte de los 46,800 ciudadanos que fueron beneficiados con esta ayuda económica, pues su situación al paso de los días se iba complicando a causa de no contar con un ingreso y el poco que tenía ya se está agotando.

“Iba a trabajar tres veces a la semana, pero mi antiguo patrón nos despidió. Me afectó y dolió mucho, pero lo tuve que aceptar porque que no es su culpa, sino de la situación que vivimos. En mi casa vivo con un niño de cuatro años y mis padres. Ellos son de la tercera edad por lo que esta aportación nos va a ayudar muchísimo”, relató Puc Chim.

La mujer explicó que ella y su familia han tenido que aprovechar al máximo los pocos recursos disponibles para adquirir lo necesario para subsistir, por lo que la ayuda del Gobierno del Estado contribuirá a aliviar estas dificultades.

“Hemos tenido que estirar un poquito aquí y un poquito allá. Sí nos hace falta la ayuda y con ésta que nos mandó el Gobernador, pues vamos a comprar comida, claro, lo haremos con precaución para no contagiarnos”, manifestó Candelaria.

Con los ojos llorosos y tratando de mantener la compostura, Puc Chim le agradeció a Vila Dosal por el Seguro de Desempleo, “muchísimas gracias al Gobernador por el apoyo que nos está dando y espero que ayude a mucha gente”.

Cabe mencionar que las brigadas del Gobierno del Estado recorren el territorio yucateco para entregar este apoyo hasta la puerta de los hogares de los beneficiarios del programa y de esta forma evitar aglomeraciones e impedir riesgos de contagio. Las entregas comenzaron el lunes 20 de abril y concluirán el sábado 25.

Por otro lado, Miguel Martín Koyoc, también poblador de Tetiz, explicó que fue despedido solo unas semanas después del nacimiento de su hijo, por lo que él y su familia atraviesan momentos complejos, ya que al igual que su esposa, se encuentra desempleado.

“Ya va un mes que no trabajo y cuando me avisaron que ya no podría continuar, sentí tristeza porque esa era mi entrada de dinero. Trabajaba en una cocina económica en Mérida, pero desde que empezó lo del Coronavirus se complicó todo. Ha sido bastante complicado porque tengo un hijo de apenas dos meses y necesita pañales y leche. Estar sin trabajo dificulta aún más nuestra situación. Esta ayuda la usaremos para nuestro bebé y para comer”, manifestó el hombre.

Miguel dijo haber sentido temor al momento de llenar la solicitud para postularse como beneficiario del programa de Seguro de Desempleo, pero su esposa lo alentó y le otorgó la asistencia para realizarlo. Por lo que cuando recibió la noticia de haber sido seleccionado, se llenó de felicidad.

“Me puse contento cuando me enteré que lo recibiría, pero antes de eso me sentía nervioso, tenía un poco de miedo de que no me vaya a tocar porque como yo, seguro hay mucha gente que lo necesitaba al igual. Fue mi esposa quien me ayudó a llenar la solicitud y me siento feliz por recibirlo”, aseveró el tetizeño.

Además, Miguel Martín expresó su agradecimiento hacia Vila Dosal, por instaurar este programa, “muchas gracias al Gobernador por esta ayuda y por haber aceptado mi solicitud, me siento contento”.

Otro beneficiario es José Jaime Rodolfo Canché Pech, también habitante de Tetiz, quien aseguró que los recursos del programa de Seguro de Desempleo serán de mucha ayuda para obtener alimentos y tener bien a la familia en lo que dura la contingencia.

“Con este apoyo nos va a ir muy bien. Mucha gente lo necesita y se lo agradezco al Gobernador. Me va a ayudar mucho para comprar lo que necesitamos para comer”, detalló Canché Pech.

José Jaime reiteró que se encuentra contento, pues este dinero llega “como caído del cielo”, ya que no ha laborado desde hace un mes y agregó que con este recurso podrán ayudarse para adquirir despensa.

“Me siento feliz porque nunca me ha tocado un apoyo y contento porque realmente lo necesito. Estos tiempos han sido difíciles, con lo que está pasando no puedo salir ni a trabajar como debe ser. Le agradezco mucho al Gobernador por su ayuda y por lo que está haciendo por Yucatán. Son pocas las personas que nos han auxiliado así que le agradezco que esté ayudando a la gente”, finalizó Canché Pech.

El Seguro de Desempleo forma parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos que impulsa el Gobernador del Estado para apoyar la economía de los yucatecos que se han visto afectados por la contingencia sanitaria. Este esquema cuenta con un presupuesto de $234 millones para ser repartido.

Tal como instruyó el Gobernador Vila Dosal, la Comisión Ciudadana que vigila el cumplimiento de las reglas de operación de este seguro estatal, continúa con la estricta supervisión y verificación para detectar casos de personas que, se hayan inscrito dolosamente alterando u ocultando información que le permitiera recibir el beneficio sin necesitarlo.

Por lo que aquellas personas que hayan realizado una postulación dolosa y no cumplan los requisitos, el comité les dará de baja de manera inmediata y se reasignará el apoyo a otros participantes que no pudieron recibir el beneficio.