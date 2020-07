Apoyan con empleo Temporal a más de 3,000 personas que trabajaban en los paradores turísticos de Yucatán

MÉRIDA.– El director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo informó que desde junio pasado inició el proceso para poner en marcha el Programa de Capacitación y Empleo Temporal por hasta $17 millones para apoyar a 3,150 personas que trabajan en paradores pero que, por la contingencia se quedaron sin empleo.

Recordó que el apoyo consiste en el pago por beneficiaro de $2,500 por dos meses, julio y agosto, uno por capacitación y otro por trabajo temporal que varía de acuerdo en cada lugar, principalmente tareas de limpieza y de mantenimiento de los sitios turísticos.

Indicó que se emitió la convocatoria respectiva a fin de que se registren los interesados, quienes una vez cumplidas las reglas de operación fueron aceptados con el acuerdo con sus agrupaciones respectivas. Prácticamente todos tomaron la capacitación de manera virtual en las diferentes unidades de servicios durante junio, por ello ya se hizo el primer pago en este mes de julio.

En estos momentos, señaló, los beneficiarios están cumpliendo con hacer las tareas temporales que les fueron asignadas. Se lleva un control y quienes hayan cumplido recibirán el segundo pago en la primera semana de agosto.

Dijo que en el caso específico de quienes laboran en la zona de Chichén Itzá, hay el registro aproximado de 1,400 beneficiarios. De esta cantidad, dijo, la mayoría corresponde a la agrupación que encabeza la señora Mariana Mex May, quien ayer manifestó con cerrar la carretera de cuota federal a Cancún.

¿Apoyo para un fallecido?

Mex May, precisó, presentó 825 propuestas, pero 12 no procedieron por estar duplicadas y porque entre ellas había el caso de una persona fallecida desde hace años, de modo que sólo se quedó con 813.

Señaló que de la totalidad de los 3,150 apoyos sólo 27 no se han podido pagar -no 45 como se menciona de manera incorrecta- y corresponden precisamente a la agrupación que representa la señora Mex, por diversos motivos: no se les encontró en sus domicilios -ya que los apoyos se entregan en las casas-, otros ya tienen empleo como taxistas u otra ocupación y otros más viajaron a Quintana Roo.

-Tenemos las listas correctamente verificadas y en caso de ser necesario las daremos a conocer -agregó.

Díaz Montalvo expresó: «No entendemos el motivo de la queja de la señora Mex, pues se ha cumplido a cabalidad con lo acordado».

La propia gente de Tinum y Pisté nos ha comentado que posiblemente la señora Mex tenga algún interés político-partidista, pero esperamos que no sea así porque estamos en momentos muy difíciles para los yucatecos, en los que debemos sumar voluntades, en vez de generar situaciones que afecten más a los ciudadanos.

Cabe señalar que no hemos tenido contratiempo alguno con ningún otro beneficiario de este programa en todo el Estado y de las 7 agrupaciones que hay en Chichén sólo la de la señora Mex es la que ha manifestado quejas, pero, lamentablemente, sin sustento.

Por último, Díaz Montalvo pidió a la señora Mex que revise bien sus listas y se dará cuenta que está en un error.