Apoyos estatales, alivio para pescadores yucatecos durante la emergencia del Coronavirus

CHELEM, comisaría de Progreso.– En los 30 años que lleva dedicándose a la pesca, Clemato Cutz Noh, no había vivido una situación de emergencia sanitaria como la que está ocurriendo por la pandemia mundial de Coronavirus, ya que además de proteger la salud de su familia, su otra preocupación más grande es sostener a las 6 personas que dependen de él, entre sus hijos y nieto.

Pero la intranqulidad financiera de Clemato se acabó cuando recibió hasta las puertas de su hogar 2,000 pesos, como parte del Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero, que se encuentra incluido dentro del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos, que impulsa el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

Conmovido por recibir este apoyo en su domicilio ubicado en la comisaría Chelem, perteneciente al municipio de Progreso, Cutz Noh agradeció a Vila Dosal por las iniciativas que impulsa para respaldar la economía de los yucatecos a través de diversos apoyos que conforman este Plan Estatal, que hoy le da tranquilidad y alivio para poder sostener a su familia durante la contingencia sanitaria.

“Han sido tiempos muy malos, a veces mi nieto pide comida y no hay. Pero hoy, estoy agradecido con el Gobernador y lloro porque no hay comida, por mí ya no importa, pero mi nieto, si me da tristeza. Hoy bendito Dios, me siento aliviado con este apoyo y ahora vamos a repartirlo entre la familia. Qué bueno que ya llegó, gracias Gobernador”, indicó con lágrimas en los ojos.

Cabe mencionar que, la entrega del apoyo económico por 2,000 pesos mensuales en efectivo se realiza casa por casa durante abril y mayo a un total de 12,218 hombres y mujeres que se dedican a la actividad pesquera para sustentar a sus familias durante la contingencia por el Coronavirus.

En una gran labor, más de 50 brigadas del Gobierno del Estado recorren parte del territorio estatal para entregar a pescadores de 55 municipios, la ayuda correspondiente al mes de abril y las labores de entrega continuarán hasta el martes 21.

El fin de semana la entrega de estos apoyos se realizó en las comisarías de Progreso, como Chelem, Chuburná y Chicxulub Puerto, donde los beneficiarios recibieron el dinero en efectivo para poder sustentar a su familia durante estos dos meses.

En Chuburná Puerto, Luis Naal Tum y Jorge Nah Pech, son dos de los cientos de pescadores que son apoyados por el Giberno del Estado a través del Plan Estatal, por lo que recibieron 2,000 pesos cada uno para apoyar a su familia durante la contingencia sanitaria.

Naal Tum, de 51 años de edad, tiene una esposa embarazada con 7 meses y una pequeña niña. Como sustento de su familia, le preocupaba tener lo suficiente para cubrir los gastos del hogar, pero hoy al recibir el dinero agradeció al Gobernador Vila Dosal por este apoyo.

“Es una maravilla este apoyo que va ayudar a mi esposa de forma directa pues tiene que realizar estudio por el embarazo y no teníamos el recurso. Este apoyo es un alivio y gran apoyo el que estamos recibiendo por parte del Gobierno del Estado”, aseguró Naal Tum.

En esa misma comisaría, Jorge Nah Pech señaló que en su casa se tuvo que reducir los alimentos de la despensa que consumen regularmente para aprovechar mejor el poco dinero que les queda.

“Este apoyo que realiza el Gobernador lo vemos muy bien porque nos están dando un apoyo más económicamente, con este dinero que estoy recibiendo, lo voy a utilizar en víveres, así que gracias Gobernador por el apoyo que nos está dando porque nos hacía mucha falta”, aseveró Nah Pech.

Cabe mencionar que, el Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero se encuentra incluido dentro del Plan Estatal para Impulsar

la Economía, los Empleos y la Salud de los yucatecos que busca beneficiar a los pescadores y personas que dependan de esta actividad, entre quienes se está repartiendo una bolsa de 50 millones de pesos.

Estos apoyos se están distribuyendo en los municipios y comisarías de Celestún, Río Lagartos y San Felipe, Tizimín, Espita, Calotmul, Sucilá, Panabá, Hunucmá, Tetiz, Motul, Chicxulub pueblo, Baca, Bokobá, Cansahcab, Telchac Puerto, Kinchil y Espita, Progreso, Chelem, Chuburná y Chicxulub, Buctzotz, Cacalchén, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Temax, Telchac Pueblo, Yaxkukul, Yobaín, Ixil, Conkal, Ucú y Umán.

De igual manera, de Acanceh, Chankom, Cuzama, Halachó, Hocabá, Homún, Izamal, Kanasín, Maxcanú, Mérida, Peto, Sacalum, Samahil, Seyé, Sotuta, Tecoh, Tepakán, Ticul, Timucuy, Tixkokob, Valladolid y Yaxcabá.

En Chicxulub Puerto, Nemensio González Morales de 60 años de edad y con discapacidad visual, también fue acreedor del Apoyo a Trabajadores del Sector Pesquero, quien agradeció al Gobernador no dejar solas a las familias que dependen de la pesca en esta difícil situación económica.

“Estamos teniendo bastantes afectaciones económicas y este dinero que están entregando es bastante bueno, es una acción del Gobernador que nos ayuda bastante” aseveró González Morales.

Cabe recordar que, este respaldo se complementa con los 4 paquetes de apoyos alimentarios que, durante estos dos meses, estarán llegando a cada hogar del interior del estado.

Como dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal, esta ayuda se está llevando de casa en casa con el objetivo de que la población yucateca no tenga que salir de sus hogares durante la contingencia, evitar las aglomeraciones de gente y priorizar el aislamiento social, como principal medida de prevención.

Para entregar los apoyos económicos, las brigadas siguen los protocolos sanitarios correspondientes, como utilizar cubrebocas, guantes, caretas y guardando la sana distancia con los beneficiarios, para garantizar que lleguen a los yucatecos de la forma más sana y segura posible.