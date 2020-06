Arranca campaña de descacharrización en Progreso

PROGRESO.– Esta mañana, el alcalde Julián Zacarías Curi dio el banderazo de inicio a las jornadas de descacharrización que se llevarán a cabo durante este fin de semana en Progreso y las seis comisarias, con el propósito de eliminar posibles criaderos del mosco transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya, más aun luego de las intensas lluvias de la tormenta tropical “Cristóbal” durante la semana pasada.

Reunidos frente al Palacio Municipal, el alcalde agradeció el esfuerzo que realizarán las brigadas compuestas por 6 camiones y 36 elementos de las direcciones de Salud, Servicios Públicos Municipales y Ecología, Prolimpia así como de la Unidad de Comisarías, las cuales a su vez estarán trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

“Durante todo el año estamos trabajando, en coordinación con la Secretaria de Salud, para que el puerto esté limpio y no haya riesgos por vectores, estamos haciendo lo propio y no bajaremos la guardia; esta ocasión no será la excepción, reforzaremos todo el trabajo en equipo para evitar enfermedades que puedan complicar más la contingencia sanitaria que atravesamos”, explicó el edil.

Y recordó a los presentes que han sido meses complicados para las familias, por lo que el Ayuntamiento está trabajando para cuidar la salud de los progreseños y agregó “espero que Progreso tenga pronto una historia diferente, y que todo esto sea parte del pasado, quiero pedirles hacer un esfuerzo para que esta campaña sea un éxito, para que la ciudad esté limpia y podamos continuar trabajando con orden”

En ese sentido, pidió también a la ciudadanía su apoyo para agilizar las labores de las brigadas, “seamos responsables, colaboremos juntando todo aquel cacharro que acumule agua y genere criadero del mosquito, y acerquémoslos a las esquinas de las calles, son acciones que benefician y protegen a nuestros seres queridos”, dijo.

Cabe señalar que las zonas que se atenderán este viernes son los puertos de Chelem, Chuburná y Chicxulub, mañana sábado 13 de junio las comisarías de Flamboyanes y San Ignacio así como la subcomisaria de Paraíso y la zona poniente de Progreso, para concluir el domingo 14 en el oriente del puerto.

Las jornadas serán de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y se pide que para agilizar las labores se preparen los cacharros una noche antes, y acercarlos a las esquinas de las calles.

Finalmente, Zacarías Curi recordó que la jornada de descacharrización se suma a las acciones de prevención que emprendió el Ayuntamiento de Progreso durante esta semana en todo el puerto y las comisarias, como son las fumigaciones por parte de la subdirección de Ecología y la abatización por parte de Salud.

Al inicio de esta jornada estuvieron presentes, Jorge Méndez Basto, regidor de Salud y Ecología; Vanessa Alcalá Díaz, directora de Salud; Karim Dib López, director de Servicios Públicos Municipales y Ecología, Erik Rihani González, director de recolecta de residuos sólidos urbanos, Carlos Sáenz Sánchez, titular de la unidad de comisarías; Sergio Bates Ángulo, Director del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).