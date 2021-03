Arranca la construcción de puentes peatonales en el Anillo Periférico de Mérida

El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde, Renán Barrera Concha, dieron el banderazo de inicio de estas obras, como parte del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial. / Sobre esta importante vía se estarán edificando 5 nuevos puentes, con una inversión de 42 millones de pesos, estructuras que contribuirán a salvaguardar a quienes necesitan atravesar esta arteria, ya que lo podrán hacer con mayor seguridad y agilidad.

MÉRIDA.– El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, pusieron en marcha los trabajos de construcción de 5 nuevos puentes peatonales en el Anillo Periférico de esta ciudad, proyecto dentro del Programa Conjunto de Mejora a la Movilidad y la Infraestructura Vial que brindará mayor seguridad y protección, además de accesibilidad universal, a las personas que requieran cruzar esta importante vía, quienes lo podrán hacer sin correr el riesgo de sufrir algún accidente.

En el kilómetro 34.5 de esta arteria, a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, el Gobernador y el alcalde meridano dieron el banderazo que marcó el inicio de construcción de estas estructuras, lo que se estará realizando con una inversión de 42 millones de pesos y, a diferencia de las que ya existen, contarán con modernos elevadores con capacidad para sillas de ruedas, bicicletas e incluso triciclos para garantizar la accesibilidad universal.

De los 5 puentes nuevos, 1 será en modelo doble arco y se ubicará en el kilómetro (km) 3.8 del Periférico, cerca de la zona del fraccionamiento San Marcos Sustentable; y los 4 restantes, serán tipo “Y” y se localizarán a la altura del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (km 34.55), el fraccionamiento Pensiones Amapola (km 38.60) Fiscalía General del Estado (km 44.50) y en el fraccionamiento Tixcacal Opichén (km 48.00).

Sobre este proyecto de infraestructura, el titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Virgilio Crespo Méndez señaló que estos nuevos puentes tendrán un plus, a diferencia de los existentes, al considerar elevadores en sustitución de las rampas, con los cuales se evitarán recorridos largos.

De esta manera, se podrá facilitar y salvaguardar la circulación peatonal de los ciudadanos, principalmente de las personas con discapacidad y de vehículos no motorizados (incluyendo triciclos) para cruzar los dos cuerpos centrales del Periférico.

De igual manera, el funcionario estatal recordó que, además de la construcción de 5 puentes peatonales nuevos, el plan maestro del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mérida también contempla la instalación de 4 puentes peatonales temporales y darán mantenimiento a los 8 existentes con el objetivo de mejorar la seguridad peatonal y el flujo vehicular en el Anillo Periférico, lo que se estará realizando mediante una inversión total de 78 millones de pesos.

Los nuevos puentes peatonales se conformarán de elementos de formas volumétricas rectangulares y estarán constituidos por 2 módulos, uno en cada extremo, que contemplarán cubos de escaleras y de elevadores. El modelo doble arco tendrá un claro del puente de 52 metros, el ancho del andador será de 2.6 metros, la altura inferior será de 7.55 metros y la estructura tendrá una altura total de 12.75 metros. La cubierta tendrá una superficie de 173 metros cuadrados y en total pesará 52 toneladas.

Por otra parte, el modelo «Y» también contará con 2 piezas de escalera y elevador, tendrá un claro del puente de 52 metros, el ancho del andador será de 2.60 metros, tendrá una altura inferior de 6.70 metros y una altura total de 10.70 metros. Mientras que pesará 43 toneladas y tendrá una superficie de cubierta de 173 metros cuadrados.

Dichas estructuras se soportarán por una cimentación a base de zapatas aisladas y dados de concreto armado que recibirán columnas y trabes metálicas con refuerzo central de un muro de concreto armado; los módulos donde se encuentran las escaleras y elevadores se construirán a base de estructura metálica que funcionará como muro, del cual se fijará una celosía de elementos circulares y también estarán conformados de piso de concreto armado y de cubierta metálica de multitecho; además de que contarán con barandales metálicos.

Por su parte, la pasarela se compone de un piso de losacero con acabado escobillado en tono café; sus muros contemplarán estructura metálica a la cual se sujetará una celosía metálica de elementos circulares y la cubierta de lámina multitecho.

Como parte de este proyecto, se estarán reubicando algunos ejemplares de moringa, uaxim y algarrobo ubicados en los puntos estratégicos donde se estarán construyendo los puentes peatonales, mismos que serán trasplantados en el Parque Metropolitano “Paseo Henequenes”. Adicional a ello, por cada árbol retirado y trasplantado, se sembrarán por lo menos 20 de las especies recomendadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), dependencia con la que se estará trabajando en coordinación durante este proyecto.

Cabe destacar que, en Mérida, hace casi 10 años que no se construyen este tipo de estructuras a desnivel para peatones en la vía federal, debido a que no se han recibido recursos para su mantenimiento, no obstante, ante el significativo crecimiento que ha registrado la ciudad, la construcción de este tipo de infraestructura se ha vuelto impostergable, ya que han sido estratégicamente ubicados en las zonas donde se ha dado el mayor crecimiento poblacional y por ende, de la mancha urbana.

Actualmente, existen 8 puentes y con la construcción de 5 nuevos, sumarán 13 de ellos, lo que reforzará la accesibilidad peatonal a través del anillo periférico hacia las zonas urbanas circundantes a éste. Esta nueva infraestructura, acompañada de una campaña de educación vial enfocada hacia el correcto uso de los mismos, significará un avance muy importante y necesario en nuestra cultura vial contemporánea.

También estuvieron en el evento el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Luis Felipe Saydén Ojeda; el dirigente local de la Cámara Mexicana de la Construcción (CMIC), Raúl Aguilar Baqueiro; el senador Raúl Paz Alonzo; los diputados federales, Cecilia Patrón Laviada y Elías Lixa Abimerhi y el secretario municipal del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Ruz Castro.