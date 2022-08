Artistas yucatecos traspasan fronteras con apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal

El mandatario estatal se reunió con José Chi Dzul, pintor que participará en la Trienal de Arte Latinoamericano de New York 2022. / El joven originario de Dzan recibió respaldo económico para su viaje hacia esa ciudad estadounidense y seguir poniendo en alto a la entidad.

MÉRIDA.- Artistas yucatecos reciben respaldo del Gobierno del Estado para que su trabajo traspase fronteras, como José Chi Dzul, pintor que gracias al apoyo del Gobernador Mauricio Vila Dosal, viajará en los próximos días para participar en la Trienal de Arte Latinoamericano de New York (NYLAAT) 2022.

Vila Dosal se reunió con el joven originario del municipio de Dzan y le otorgó el apoyo económico para su vuelo con destino a la ciudad estadounidense, donde estará exponiendo su obra, titulada “Ko’ox ook’ot”, que significa “Vamos a bailar”.

“Estoy agradecido por el apoyo que me dio el Gobierno del Estado, me acerqué a ellos y me ayudaron porque tienen las puertas abiertas a los artistas; el respaldo es bueno, no nos deja solos y eso habla muy bien del Gobernador”, apuntó.

José, de 32 años, dijo sentirse muy emocionado de ver plasmado su esfuerzo en oportunidades y se siente orgulloso de poder representar al territorio en un marco tan importante como ese, donde compartirá experiencias con artistas de toda América Latina.

“Es una satisfacción que no puedo describir, que mi trabajo llegue a otras partes del mundo; se siente muy bonito ver tu trabajo expuesto y que sea reconocido en otros lugares”, indicó.

Asimismo, resaltó el interés que ha demostrado el Gobernador en promover el arte y la cultura en todo el estado, así como el impulso que brinda a la comunidad artística local para promover sus creaciones.

“Es bueno que hagan estrategias para ayudarnos a dar a conocer lo que hacemos, porque eso nos ayuda a que nos vean y la gente sepa que aquí hay mucho talento”, agregó.

En ese marco, el Gobernador le reiteró el respaldo de su administración para que su trabajo sea reconocido en cada vez más latitudes y continúe poniendo en alto tanto el nombre de Yucatán como la gran capacidad que tiene su gente.

Resultado de su esfuerzo e indudable talento, el originario de Dzan ha participado en más de 40 exposiciones colectivas e individuales, nacionales e internacionales; sus obras forman parte de colecciones públicas y privadas, en México y el extranjero.

Además de esta Trienal, también lo ha invitado la Fundación Spore Initiative a Berlín, Alemania, donde realizará una residencia artística, este mismo año.

Es fundador del primer Espacio de Arte Contemporáneo en el sur de la entidad, “Ko’ox túukul, ko’ox boom (Vamos a pensar, vamos a pintar)”, ubicado en su natal demarcación, donde promueve actividades artísticas y culturales.