Asaltan a conocido vecino de Chicxulub Puerto

PROGRESO.– Un nuevo asalto se registró esta noche en el municipio, esta vez en la comisaría de Chicxulub Puerto, donde un sujeto lesionó con un objeto punzo-cortante a conocido vecino de la comisaría.

Los hechos ocurrieron esta noche, alrededor de las 20 horas, atrás del campo deportivo, cerca de Chujuk María, donde el joven Emmanuel Hoch Figueroa fue asaltado por un desconocido que transitaba a bordo de una bicicleta.

El asaltante, con el rostro cubierto con una pañoleta tipo «buff», se abalanzó sobre Hoch Figueroa, popularmente conocido como «Capichi» ó «Tapichi», de oficio cocinero.

En entrevista, el afectado relató que se dirigía caminando a casa de una amiga cuando el citado sujeto se le acercó por la espalda a bordo de una bicicleta y le exigió que le entregara su mochila.

El joven, pensando que se trataba de algún conocido, le dijo que no, para qué, pero fue en ese momento que encaró al tipo, se percató que no lo conocía y éste a su vez le dijo que se trataba de un asalto.

El asaltante se abalanzó sobre «Capichi» y lo despojó de su bulto, para luego lesionarlo en el brazo y el estómago con un objeto punzocortante. Incluso lo intentó noquear a codazos, pero no lo logró, según relató.

El afectado pidió ayuda a gritos, por lo que llamó la atención de los vecinos de la zona y el criminal se dio a la fuga en su bicicleta.

Familiares pidieron ayuda de inmediato y reportaron los hechos a la Policía Municipal y el joven fue llevado para su atención médica al Centro de Salud.

Vecinos señalaron que estos casos se suman a otros registrados en diferentes puntos del municipio a tan solo unos días del inicio de las vacaciones de Semana Santa. Los hechos incluso generaron críticas contra el trabajo de la Policía de Progreso en los días recientes.

Indicaron también que lejos de mejorar la vigilancia en el puerto, se registran más casos violentos e incluso asesinatos, como el de un joven ocurrido en días pasados entre Chelem y Chuburná.

DESPIDOS DE POLICÍAS…

Además, según trascendió, en vez de fortalecer a la corporación con más personal, el Jefe de la Policía, Omar de la Cruz Herrera Cocom, despidió recientemente y presuntamente sin justificación a varios policías de la dependencia, lo que pone en duda la estrategia de seguridad en este puerto. (ProgresoHoy.com)