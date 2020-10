Así fue la presentación de Ivonne Ortega en Movimiento Ciudadano (VÍDEO)

PROGRESO.– La ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco se incorporó oficialmente este día al Partido Movimiento Ciudadano, donde trabajará como Coordinadora Nacional para el Empoderamiento de los Ciudadanos.

La ex priista, quien hace un año dejó las filas del tricolor, se pasó a las filas de MC a invitación, según dijo, de su «amigo» Dante Delgado. Se espera que junto con la entrada de la ex mandataria estatal al partido, lo hagan también varios de sus cercanos seguidores y colaboradores de toda la vida.

La ceremonia de incorporación de Ortega Pacheco fue transmitida en vivo a través de las redes sociales y posteriormente la propia política yucateca lo publicó en sus redes, donde incluso recibió felicitaciones de conocidos priistas.