Audios filtrados y pleito con Saidén, tras la renuncia de Cetina Arjona

FILTRAN AUDIOS DE UNA PLÁTICA DEL EX FISCAL DE YUCATÁN DONDE LANZA DURAS CRÍSTICAS CONTRA EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MÉRIDA.– Tras la renuncia del Fiscal General del Estado, Wilbert Antonio Cetina Arjona en medio de la polémica, medios locales dieron a conocer audios filtrados en donde el ex abogado del Estado revelaba conflictos internos y roces con el Secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda.

Aunque los pleitos entre ambos funcionarios eran secreto a voces, estas grabaciones filtradas ahora confirman el conflicto interno que al parecer derivó en la sonada renuncia.

En el audio filtrado, compuesto de varios fragmentos de una platica que sostuvo con una persona no identificada, el ex Fiscal reveló que él era quien tenía el poder y que la SSP de Luis Saidén estaba por debajo de la Fiscalía.

De igual forma señaló que su posición se prestaba para «hacer lana», por el gran poder que se alcanza en el puesto de Fiscal Estatal.

En estas grabaciones que hoy difundió Diario de Yucatán, se escucha a Cetina Arjona decir a un interlocutor: “está cabrón ser fiscal. Tienes mucho poder realmente, no tienes idea. Manejas al Poder Judicial, manejas a los jueces, a todo puto mundo y el gobernador, si te tiene confianza, te lo da todo”.

De inmediato agrega: “de veras, puta, de veras que no sé por qué nunca usaron el poder los fiscales (anteriores), pero el poder para hacer mamadas, te voy a decir la verdad: para hacer lana, para moverse, de veras, te lo estoy diciendo. Les valía madres y dejaban a Luis Saidén (Luis Felipe Saidén Ojeda, secretario de Seguridad Pública), que haga (aunque), Fiscalía es mucho más que Luis Saidén, no chinguen”.

La salida de Cetina Arjona es la primera registrada en el gabinete del gobernador Mauricio Vila Dosal y se hará efectiva a partir del domingo 8 de noviembre.

Lo sustituye provisionalmente el vicefiscal Rafael Pinzón Miguel.

Este reemplazo mostraría el grado de descomposición alcanzado en la Fiscalía General del Estado, en donde los intereses personales estaban por arriba de los institucionales.

De acuerdo con datos recabados, la salida de Cetina Arjona se habría debido al cúmulo de quejas recibidas en su contra por su insistencia de aprovechar el puesto para obtener beneficios económicos personales, algunos de ellos, incluso, a través de su cercanía con el polémico comerciante de tierras ejidales Gabriel Guzmán Millet, como ahora se sabe, según nuevas evidencias encontradas.

También habría influido su conducta de aprovechar los privilegios de ser fiscal para favorecer los litigios de los clientes de su despacho particular, al que no dejó de asistir durante todo el tiempo que se desempeñó en ese puesto, en flagrante violación a la ley.

La utilización de esa dependencia para litigar asuntos particulares no era privativa, al parecer, de Cetina Arjona. Otros abogados cercanos a altos funcionarios también “metían la mano en su beneficio”, dijo una fuente consultada ayer.

Otro factor decisivo en la salida de Cetina Arjona fue el agravamiento del conflicto entre él y Saidén Ojeda por el control de la Policía Estatal de Investigación.

Sin experiencia en el servicio público

El Congreso del Estado designó a Wílbert Cetina Arjona como Fiscal General, de entre una terna propuesta por Vila Dosal y asumió el cargo el 30 de octubre de 2018, sin acreditar experiencia en el sector público.

Hasta antes de su nombramiento, Cetina Arjona atendía una abultada lista de clientes privados, de Yucatán y Quintana Roo, entre ellos el empresario Rodolfo Rosas Moya, quien lo habría recomendado con Vila Dosal para dirigir la Fiscalía.

Una hermana de Rosas Moya, Olga, figura también como secretaria de Administración y Finanzas en el gabinete yucateco.

Cetina Arjona encabezó igualmente al grupo de abogados locales que participó en la defensa legal de la empresa ABC Leasing en contra del Ayuntamiento de Mérida, presidido por el panista Renán Barrera Concha.

El alcalde canceló en 2013 el contrato que su antecesora priista Angélica Araujo Lara hizo con esa compañía para poner lámparas chinas de inducción magnética en el alumbrado público, caras y de mala calidad.

El conflicto legal, como se sabe, terminó con una sentencia desfavorable para la Comuna, que tendrá que pagar por lo menos $630 millones.

Las fuentes consultadas aseguran que el día de la renuncia de Cetina Arjona a la Fiscalía, el martes 3 de noviembre, éste habría protagonizado otro altercado con Saidén Ojeda, de tal magnitud que ameritó la intervención del propio Vila Dosal, lo que precipitó su salida.

Este sería el último episodio de una larga lista de diferencias entre el fiscal y el jefe policiaco, quien controla la Policía Estatal de Investigación, el organismo que sustituyó a la Policía Judicial, dependiente de la Procuraduría de Justicia, antes de que ésta cambiara a Fiscalía.

Habría negado una orden de cateo

Uno de los conflictos más sonados entre ambos funcionarios ocurrió el 6 de agosto, cuando, según versiones extraoficiales, el fiscal se negó a otorgar a la Policía Estatal de Investigación una orden de cateo para entrar a las oficinas de Guzmán Millet, en la colonia Buenavista, en donde se habrían escondido los responsables de un violento asalto perpetrado en el norte de la ciudad.

Como informaron medios locales el lunes 19 de octubre, una persona identificada como Heriberto Arcila González, con la ayuda de seis pistoleros, asaltó la casa de sus propios padres, en la colonia Dzityá-Polígono Chuburná.

Los ladrones, quienes portaban armas de uso exclusivo del Ejército y Marina, entraron en ese domicilio cerca de la medianoche del miércoles 5 de agosto y permanecieron allí hasta la madrugada del día siguiente, debido al “toque de queda”. En ese momento, los ocupantes de la casa aprovecharon para reportar el hecho al 9-1-1.

La Policía siguió el derrotero de los vehículos en los que viajaron los asaltantes, por medio de las cámaras del C-4, y descubrieron que éstos se dirigieron a una casa de la calle 23, esquina con 34, de la Buenavista, donde funcionan las oficinas de Guzmán Millet.

Cuando los agentes policíacos llegaron al lugar, no pudieron entrar porque carecían de una orden de cateo. Aunque la solicitaron a la Fiscalía, esta dependencia habría dicho, según las fuentes consultadas, que el trámite tardaría varios días.

Ubicados, pero pudieron escapar

De acuerdo con otras fuentes, esta situación habría ocasionado un agrio diferendo entre Saidén Ojeda y el fiscal Cetina Arjona, porque éste no tendría razones legales para proteger a los sospechosos. Esa medida facilitó la huida de los delincuentes.

Información obtenida en los últimos días indican que esa decisión del fiscal tendría que ver con la relación personal que tendría con el propio Guzmán Millet, al que le habría servido como abogado en algunos asuntos.

Cetina Arjona también habría considerado incluir al empresario en varios de los negocios que planeaba con acreedores de algunos de sus clientes, como daremos a conocer en próximas entregas.

En otras de las grabaciones obtenidas, realizadas el año pasado en las oficinas particulares de Cetina Arjona, éste describe cuál es el problema que traía con el secretario de Seguridad Pública.

Dirigiéndose a un interlocutor no identificado en esa grabación, el aún fiscal habla del abultado presupuesto que había conseguido el jefe de la Policía en 2019, para la compra de equipo de seguridad, a raíz de un préstamo del gobierno.

“Saidén no respeta”

“Se vende bien Saidén” afirma Cetina Arjona en la grabación y añade: “es ching…, mis respetos (pero) yo tengo pedos con el hijue…, ya se lo dije, mira, eres un maricón”.

«Pero, ¿por qué?, ¿se pone muy cab…?», pregunta el interlocutor.

«Es que manda mamadas, no respeta, viola todo, detiene, los tiene 14 horas, les rompe la madre, luego me los manda como si fuera flagrancia. Digo, ¡no mames! Cuando son de veras delincuencia organizada, violación, delitos graves, ¡p..a, lo que quiera!».

Luego cuestiona el mando de Saidén Ojeda sobre la Policía de Investigación y dice: “jurídicamente el mando, hasta la fecha, aunque se haya hecho el decreto, el mando lo tengo yo, porque (según) la Constitución, el único que puede investigar es el Ministerio Público, los policías no pueden”.

“Entonces, hazte cuenta, el gober dijo déjalo, vamos a dejarlo así, que caminen como están, pero lo que pasó con Cabrera (Héctor Cabrera Rivero, procurador de Justicia con Ivonne Ortega Pacheco) y cuando estaba Celia (Celia Rivas Rodríguez, primera fiscal en el gobierno de Rolando Zapata Bello), es que se partieron la mad… los dos, por eso no caminaba (la Fiscalía)”.

“El cargo de por sí tiene un montón…que no los quieren usar y no hagas nada, eso es una cosa, pero la verdad es que jurídicamente, orgánicamente, funcionalmente y legalmente, Saidén Ojeda está abajo de la Fiscalía. Ellos son auxiliares de la investigación, no son los que deben investigar”.