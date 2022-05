Aumento «alarmante» de hackeos en cuentas de WhatsApp: esto es lo que debes saber

PROGRESO.– El hackeo de cuentas de WhatsApp en Yucatán y en la zona de la Península se encuentra en un nivel alarmante y urge que los usuarios tomen acciones para evitar perder sus cuentas y que sus contactos, familiares y conocidos caigan en casos de extorsión, señaló Hugo López de los Santos, Director de la empresa de ciber-seguridad Hals Intelligence, con sede en Mérida.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, el especialista en ciber-seguridad explicó que todos los días reciben numerosos reportes de casos de usuarios que han perdido el control de sus cuentas de WhatsApp luego de caer en manos de los ciber-delincuentes.

Esto sucede luego de recibir mensajes vía SMS a sus teléfonos en los que se les ofrecen presuntos trabajos bien remunerados. Las personas que reciben el mensaje, son invitadas a dar click en un enlace de WhatsApp, el cual le otorga el control de su cuenta de mensajería a los estafadores.

Estos sujetos, una vezs con la cuenta en su poder, envían mensajes a sus contactos pidiendo dinero. Muchos han caído en la estafa.

EL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS PERDIÓ SU CUENTA…

El entrevistado, quien recordó que una de las víctimas recientes fue el propio alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien él mismo reveló a través de sus redes sociales haber sido víctima de éste tipo de hackeo, pues se «robaron» su cuenta de WhatsApp y los delincuentes comenzaron a pedirle dinero a sus contactos.

Apenas hace unos días, el propio alcalde informó a los ciudadanos que su cuenta no la pudo recuperar y que ya cambió de número telefónico.

LO MÁS IMPORTANTE: ACTIVAR LA VERIFICACIÓN DE DOS PASOS…

El especialista en ciberseguridad señaló que lo más importante para evitar caer en este tipo de situaciones, es activar la verificación de dos pasos en sus teléfonos.

De igual forma, evitar abrir o dar click a mensajes de conocidos y desconocidos.

Hugo López, quien es licenciado en informática, con maestría en seguridad en la información y sub especialidad en ciberinteligencia, señaló que al dar click a éstas ligas o links sospechosos, los delincuentes tienen acceso al número IMEI del equipo telefónico, lo que les facilita autenticar la cuenta de whatsapp con otro equipo telefónico, y tomar el control de ésta.

«Una vez que tienen el control de la cuenta de WhatsApp, los delincuentes activan la verificación de dos pasos y ésto ocasiona que el dueño verdadero de la cuenta no pueda nunca recuperar su cuenta de mensajería», señaló.

De igual forma, reveló que ya se detectó una nueva vulnerabilidad para hackear las cuentas de WhatsApp, utilizando el Buzón de Voz de las empresas telefónicas como Telcel y otras. Los defraudadores obtienen el IMEI y realizan la verificación mediante llamada telefónica, pero lo hacen en la madrugada cuando el usuario no está activo, lo que facilita que la llamada de verificación no sea contestada y se vaya al buzón. Una vez en el buzón, los delincuentes que ya tienen el número de IMEI y «clonan» el teléfono en un equipo nuevo, recuperan el buzón y obtienen el acceso al WhatApp.

Hugo López reiteró el llamado a reforzar la seguridad en sus dispositivos, activando la verificación de dos pasos en Facebook, WhatsApp, y correos electrónicos. Para mayores dudas, puedes contactar a Hals Intelligence al teléfono 9995-766020 ó visitar https://hals.com.mx (ProgresoHoy.com)