Autoridades continúan limpieza de playas ante efectos de la Marea Roja

MÉRIDA.– La Dirección de Protección Civil, con el apoyo de personal de la Secretaría de Salud, Desarrollo Sustentable y elementos de la Secretaría de Marina y el Ejército continúan las labores de limpieza en un tramo de 4 kilómetros de playa entre San Benito y Uaymitún donde se recolectaron y enterraron 125 kilos de especies marinas.

La dependencia informó que desde el inicio del fenómeno más de 2 toneladas de especies que recalaron han sido recolectadas y enterradas.

También reiteró el exhorto a bañistas, temporadistas o propietarios de predios cercanos al mar, que en caso de ver especies marinas que recalen a la orilla, apoyen enterrándolos para evitar que su consumo genere peligros a la salud.

El Comité Interinstitucional de Vigilancia de Marea Roja informó que se sigue monitoreando el fenómeno ubicado entre Chicxulub Puerto y San Crisanto y hasta el momento se determinó que las microalgas analizadas en la zona no son tóxicas, no obstante, se recomienda no consumir especies que recalan en la costa huyendo del fenómeno.

Brigadas de la Secretaría de Salud del estado (SSY) y Protección Civil continúan acciones de vigilancia en restaurantes de la costa para verificar que las prácticas en manejo de alimentos sean buenas.