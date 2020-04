Autoriza el Cabildo de Mérida solicitar un crédito por $400 MDP para obras públicas

MÉRIDA.– El Ayuntamiento de Mérida informó que el Cabildo meridano aprobó hoy el subsidio de 30 millones de pesos al Comité Permanente del Carnaval con el fin de pagarle a proveedores que participaron en las fiestas carnestolendas.

Mientras el propio ayuntamiento meridano calificó el hecho como un «acto de responsabilidad», al cumplirle a los proveedores, la Presidenta del PRI meridano, Linett Escoffié Ramírez, criticó la aprobación de este recurso, señalando que es un acto irresponsable en plena emergencia por el Coronavirus.

Sobre los hechos, el Ayuntamiento meridano informó lo siguiente:

En la sesión extraordinaria de Cabildo, realizada hoy de manera virtual, la síndico municipal Diana Canto subrayó que el cumplimiento de este compromiso busca dinamizar la economía de muchas personas que ya trabajaron en el Carnaval.

Destacó la importancia de cumplir con ese compromiso, precisamente ante la pausa de la actividad económica y productiva resultado de la contingencia sanitaria.

—Cumplir con ese compromiso en estos momentos no es una decisión fácil, pero sí responsable, porque muchas personas ya trabajaron en el Carnaval y ahora requieren ese pago.

También comentó que el patrocinio otorgado por empresas para el festejo carnavalesco fue menor que el esperado, aproximadamente la mitad de lo otorgado en el Carnaval 2019.

Destacó que el Carnaval de Mérida, que se realizó del 19 al 26 de febrero pasado, fue un proyecto que buscó evolucionar hacia mejores formas de participación social, con las opiniones de todos los actores involucrados en su desarrollo para el disfrute de los meridanos.

Recordó que los festejos se caracterizaron por la innovación y su objetivo fue incrementar la afluencia del público, logrando una mayor permanencia en el sitio con nuevas atracciones y zonas de esparcimiento.

—Hoy más que nunca Mérida nos llama a ser responsables y comprometidos con todas y todos los ciudadanos y este subsidio forma parte de las medidas que nos permitirán mejorar y dinamizar el ambiente social y económico, especialmente si tomamos en cuenta que ese dinero se destinará a pagos por servicios ya prestados y de los cuales también dependen muchas familias —añadió.

—Estamos aquí para no dejar sin cobrar a los que ya trabajaron y que en este momento particular cobra mayor importancia; los que hicieron el trabajo no tienen por qué pagar por lo incómodo que puede resultar para nosotros cumplir con nuestra responsabilidad y saldar las deudas contraídas —expresó.

Por su parte, la líder priista señaló lo siguiente:

para el PRI municipal, la aprobación de dicho subsidio es una falta de responsabilidad y sensibilidad puesto que hoy en día la población vive momentos de desesperación e incertidumbre laboral y escases de alimentos ante la pandemia mundial.

“Es un derroche de dinero, tomando en cuenta que aún no conocemos las consecuencias económicas después de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Ese recurso bien puede servir para la protección del empleo, inclusive de sectores relacionados con el Ayuntamiento de Mérida como los locatarios de los mercados y tianguistas o para reforzar las medidas de higiene en lugares públicos”, expuso la Presidenta del PRI en Mérida.

En sesión extraordinaria de Cabildo, realizada vía “online”, debido a la contingencia sanitaria, la Síndico Municipal, Diana Canto, explicó que dicho recurso servirá para pagar deudas adquiridas ante la falta del patrocinio suficiente para realizar las fiestas del Carnaval 2020, lo cual dejó un cuantioso déficit a la Comuna.

Ante esto los regidores priistas expusieron la mala administración de recursos en la organización del Carnaval de Mérida 2020, y pidieron el análisis de prioridades del municipio y sus habitantes, dado que se vive momentos difíciles en lo económico y social ante la pandemia del Covid -19.

“Esto deja a la luz la insensibilidad de la autoridad municipal; hoy es urgente brindar ayuda a quienes lo necesiten, si bien una despensa o un apoyo económico no les solucionará la vida, si les permitirá un respiro en esta momento difícil. Pero a cambio se quiere dar un presupuesto a una paramunicipal que no es prioritaria”, señaló la líder de los Regidores priistas en el Cabildo de Mérida, Ana Gabriela Aguilar Ruíz.

De igual forma la concejal cuestionó la cantidad de apoyos que se pudiera entregar a familias meridanas con el recurso expuesto, “¿Cuántas familias pueden alimentarse con 30 millones de pesos…?, ¿Cuántos microcréditos se pudieran aprobar?, ¿Cuántos medicinas se pudieran entregar?”.

En su momento la regidora, Alejandrina León Torres, cuestionó la forma en la que se supone será repartido dicho recurso, puesto que el monto supera lo presupuestado para la realización del carnaval.

Cabe señalar que en enero pasado se aprobó un monto extraordinario por más de 14 millones de pesos, que también tenía como finalidad el pago de deudas por las mismas festividades.

Pese a la oposición de las fuerzas políticas representadas en el Cabildo de Mérida, la fracción panista aprobó por mayoría el subsidio extraordinario destinado al pago de proveedores del Comité

“Es criminal derrochar el dinero de esa manera cuando estamos en una situación delicada, que se cree un seguro de desempleo para tianguistas, baratilleros y aquellos que se quedaron sin ingresos. Todos los recursos disponibles deberán de aprovecharse de manera eficiente para atenuar las consecuencias de esta contingencia”, sentenció Escoffié Ramírez.

Asimismo dijo que para el tricolor primero es la socieda; “es por eso que el CDM y los regidores priistas continuaremos trabajando en conjunto para apoyar a los que más lo necesitan”; concluyó