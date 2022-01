Ayuntamiento de Progreso destinará $3 MDP para 14 nuevos semáforos

TRAS 20 AÑOS DE NO RECIBIR NINGUNA MODERNIZACIÓN, LA COMUNA COLOCARÁ LOS NUEVOS SEÑALAMIENTOS / BANDERAZO DE INICIO DE LAS OBRAS ESTUVO A CARGO DEL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS CURI



PROGRESO.– Con una inversión de casi $3 millones de pesos, el Ayuntamiento de Progreso colocará nuevos semáforos en los principales cruces del Centro de la ciudad.

El alcalde Julián Zacarías Curi y el diputado local por el IX Distrito, Erik Rihani González, encabezaron el banderazo de inicio de los trabajos en la confluencia de la calle 31 por 78, donde funcionan tres semáforos.

Al respecto, el presidente municipal detalló que desde hace más de 20 años que los semáforos del puerto no reciben ninguna modificación, ni cambio ni mejora, a pesar de que es una infraestructura vital para el control del tránsito vehicular en los principales cruces de la ciudad.

El alcalde comentó que, según los archivos del Cabildo de Progreso, en 1988 se instaló el primer semáforo en la calle 31 por 78. En aquel entonces el alcalde era José Manuel Encalada Rodríguez (1988-1991).

Añadió que en la administración 1995-1998, que encabezó Raúl Enrique Lara Caro, se colocaron más semáforos en esa confluencia, y que desde ese entonces, no se hizo nada más hasta la administración de Porfirio Trejo Zozaya (1998-2001).

Precisó que en los trabajos se invertirán $2,967,729.00 y las obras incluirán 14 semáforos en los cruces de las calles 78 X 31, calle 78 x 29, calle 78 x 27, calle 78 x 25, calle 80 x 29, calle 86 x 31.

Al banderazo de inicio también asistieron otras autoridades, directores y funcionarios de la Comuna. (ProgresoHoy.com)