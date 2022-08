Ayuntamiento de Progreso pide no bañarse en el mar por la marea roja

EL FENÓMENO TODAVÍA NO SE HACE PRESENTE EN ESTE PUERTO, PERO AUTORIDADES PIDEN NO METERSE ANTE LA PRESENCIA DE MANTARRAYAS QUE HUYEN DEL FENÓMENO MARINO / PESE AL AVISO, NUMEROSAS FAMILIAS PASARON UNA JORNADA EN LA ZONA Y PLAYAS DEL MALECÓN

PROGRESO.– El Ayuntamiento de Progreso informó esta tarde que ante la presencia de especies marinas muertas a causa de la marea roja, los turistas no deben ingresar al mar y evitar hacer contacto con estos animales para evitar lesiones ó picaduras.

Así lo informó la Comuna a través de la Policía Ecológica mediante las redes sociales, tras el reporte de algunos turistas que se lesionaron presuntamente con mantarrayas que han recalado a la orilla de la playa por la presencia de éste fenómeno.

La Comuna insistió en no meterse al agua ante la presencia de peces o mantarrayas que hay en abundancia en la orilla debido a que están huyendo del fenómeno marino.

Si bien la marea roja no se ha hecho presente en las playas de este puerto, hay informes de que la mancha de «agua roja» se está aproximando a costas de Chicxulub Puerto procedente de Telchac y Uaymitún, en donde el fenómeno ha dejado varios kilómetros de animales muertos, los cuales son enterrados en la misma playa por las autoridades estatales.

Esta tarde, pese al aviso del Ayuntamiento, numerosos paseantes y bañistas disfrutaban de las playas de Progreso sin mayores inconvenientes.

Decenas de familias se observaron dentro del agua sin problemas.

Se espera que el fenómeno avance poco a poco y se haga presente en mayor medida en estas playas de la cabecera, pero hasta el momento no ocurre. (ProgresoHoy.com)