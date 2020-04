Ayuntamiento entrega apoyos a clínica del IMSS y la Cruz Roja en Progreso

MÉRIDA.– En un nuevo mensaje, el Gobernador Mauricio Vila Dosal anunció una serie de medidas para proteger la salud de todos los yucatecos y evitar un mayor número de contagios de coronavirus en “esta Fase 3 de la contingencia, que significa que todo el país ha entrado a una etapa de epidemia generalizada en la cual se aumenta aún más los riesgos de contagio y por lo tanto deben implementarse medidas y protocolos más estrictos”.

En esta nueva etapa, Vila Dosal informó de la disposición del uso obligatorio del cubrebocas a partir de este viernes 24 de abril “como una medida necesaria para ayudar a detener la cadena de contagios”. Esta medida, añadió, “es de carácter obligatorio y quienes la infrinjan se harán acreedores a distintas sanciones establecidas en la Ley”. Para tomar esta disposición, las autoridades de salud estatales contaron con la asesoría de expertos en salud pública.

“El uso de cubrebocas será obligatorio pues está comprobado que su uso reduce de manera importante el potencial de contagios. Quienes no lo utilicen no podrán subir al transporte público, no podrán acceder a los negocios esenciales y los negocios esenciales que no respeten estas disposiciones serán clausurados”, especificó el Gobernador Vila Dosal.

Asimismo, anunció que a partir del día viernes 24 de abril sólo se permitirá un máximo de 1 persona por cada vehículo de uso particular. La excepción, apuntó el mandatario estatal, “será cuando se trate de traslado de personas que necesitan recibir atención médica en cuyo caso la persona trasladada deberá viajar en los asientos traseros del vehículo”.

En el caso de los taxis y servicios de transporte tipo Uber solo les estará permitido llevar un pasajero. En caso de ser necesario podrán llevar hasta 2 pasajeros, solamente si alguno de ellos deba recibir atención de los servicios de salud.

Para el debido cumplimiento de estas nuevas disposiciones, se implementarán operativos y retenes especiales en todo Yucatán con el apoyo de personal de distintas dependencias del Gobierno del Estado, encabezadas por la Secretaría de Seguridad Pública quienes, también, para reducir la movilidad social, procederán al cierre de calles y avenidas no esenciales, “por lo que aprovecho para hacer un atento llamado a las autoridades municipales para que les brinden su más amplia colaboración y cooperación necesarias”, invitó Vila Dosal.

Al anunciar la Fase 3, ayer martes 21 de abril, las autoridades federales de salud publicaron un acuerdo en la edición de la tarde del Diario Oficial de la Federación en el que se solicita a los gobiernos de las entidades federativas a “instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes” y “establecer y ejecutar los mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación”.

En su mensaje, el Gobernador Vila Dosal remarcó que, “como ya lo he expresado con anterioridad, el coronavirus nos ha demostrado que nuestra salud, nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos están en alto riesgo”. Por eso, señaló, “es responsabilidad de todos colaborar para detener la cadena de contagios para que la capacidad de atención de nuestro sistema de salud no se vea rebasado en algún momento”.

“Les agradezco su completa colaboración y no tengan duda que trabajando juntos saldremos adelante, unidos como uno solo”, concluyó.