Biden afirmó que la equidad de genero es una piedra angular en su gobierno

EE.UU.– El presidente de EE.UU., Joe Biden, afirmó este Día Internacional de la Mujer que la equidad de género es una “piedra angular” de su Administración, porque el futuro será “mejor” cuando las mujeres “puedan alcanzar su máximo potencial”.

“En el Día Internacional de la Mujer, reconozcamos los logros de las mujeres y las niñas en Estados Unidos y en todo el mundo, celebremos el progreso que hemos logrado y comprometámonos con el trabajo que queda para lograr la máxima equidad”, expresó el mandatario en un comunicado.

On International Women’s Day, we recognize the achievements of women and girls around the world. As we celebrate the progress we’ve made, let’s recommit ourselves to the work that remains to deliver the full measure of equity, dignity, and opportunity due to all women and girls.

— President Biden (@POTUS) March 8, 2022

En el Día Internacional de la Mujer, reconocemos los logros de mujeres y niñas de todo el mundo. Mientras celebramos el progreso que hemos logrado, volvamos a comprometernos con el trabajo que queda para brindar la medida completa de equidad, dignidad y oportunidad a todas las mujeres y niñas.

Biden lamentó que los obstáculos que enfrentan las mujeres en el mundo “han sido exacerbados” por la pandemia de COVID-19, que afectó “de manera desproporcionada” el acceso de las mujeres al trabajo, elevó la carga de los cuidados en casa y aumentó la violencia machista.

Por ello, el presidente enumeró acciones de su Gobierno como la creación de un consejo de políticas de género, la primera estrategia nacional sobre equidad de género, el fortalecimiento de la Ley de Violencia contra la Mujer y la atención a la violencia sexual en el Ejército.

“Mejorar la condición de las mujeres y las niñas fortalece la economía, la democracia y la sociedad. Por eso hice de la equidad de género una piedra angular de mi Administración”, declaró.

Biden dijo, además, que en el presupuesto de 2023 solicitó 2 mil 600 millones de dólares para programas que promuevan la igualdad en todo el mundo, el doble que el año pasado.

“Todos tendremos un futuro mejor cuando las mujeres y las niñas alcancen su máximo potencial”, recalcó.

Biden dio un giro a las restrictivas políticas sobre igualdad de género de la Administración de Donald Trump (2017-2021), pero la atención está puesta ahora en el Tribunal Supremo, cuya mayoría conservadora podría restringir el derecho al aborto en el país en junio o julio de este año.

Desde 1973, el aborto es técnicamente legal en Estados Unidos hasta alrededor de las 24 semanas de gestación, pero en la última década se han aprobado cientos de medidas en varios estados conservadores con el objetivo expreso de anular esa garantía.