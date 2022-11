Brindan entrenamiento canino a un centenar de mascotas en el malecón de Progreso

PROGRESO.– De manera gratuita y profesional, más de 100 dueños de perros de distintas razas y edades, recibieron ayer domingo información oportuna para adiestrar a su mascota, esto gracias a la Unidad K9 de la Subdirección de Seguridad Pública y Prevención Social del Delito de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito (DSPT) de Progreso y el Centro de Adiestramiento Duarte, Delegado de la Asociación Internacional Working K-9 en México.

La clase gratuita se realizó en el malecón tradicional, donde el director del centro de adiestramiento, Sergio Duarte agradeció la buena respuesta de los dueños, ya que eso refleja el compromiso, responsabilidad y amor que le tienen a sus mascotas, asimismo el interés del Ayuntamiento de Progreso, encabezado por el alcalde Julián Zacarías Curi, por acercar estas dinámicas a los progreseños.

La clase se dio en tres grupos; el primero fue para inicio de obediencia básica, dirigido por Sergio Duarte. El segundo grupo por Sergio Alejandro Duarte Canto, entrenador canino Avanzado, y el tercer grupo, primeros auxilios caninos por el veterinario Iván Escalante.

Uno de los dueños que llevó a su Husky Siberiano, «Skye» de 8 meses, fue el progreseño Joaquín Chacón, quien agradeció la clase y reconoció la experiencia de los instructores.

“En general estuvo increíble la clase, me gustó mucho, a mi enseñó varias cosas a pesar de que ya había tenido perritos, había muchas cosas que no sabía referente al cuidado y adiestramiento de ellos. El tiempo estuvo exacto, tu como dueño no te fastidiabas. Ojalá haya una continuación para que veamos el avance de nuestras mascotas. Respecto a los instructores, tienen mucha experiencia, sabían lo que hacían, tienen mucho conocimiento de lo que estaban hablando”, expresó.

Vale la mencionar que uno de los temas prioritarios de la administración de Julián Zacarías Curi, además de salud, deporte y servicios públicos, es el bienestar animal, de ahí la encomienda de esta actividad que se suma a las campañas de esterilización, adopción y vacunación, canina y felina, tanto en la cabecera municipal como en las comisarías.

Respecto a este tema, es oportuno reiterar el número de la Subdirección de Ecología para la atención de animales 969 103 9332 en un horario 8 de la mañana a 7 de la noche.

Finalmente, y aunque aún no hay fecha, se espera que la Subdirección de Seguridad Pública y Prevención Social del Delito de Progreso prepare una segunda edición de adiestramiento canino, esto con la finalidad de brindar a dueños de mascotas herramientas para que sus canes fortalezcan su seguridad, su vínculo afectivo y, por supuesto, su salud.