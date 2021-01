Cancelan Carnaval de Progreso 2021: cerrarán de nuevo el malecón y las playas

LAS MEDIDAS SON ANALIZADAS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Y BUSCAN FRENAR EL ALTO ÍNDICE DE CONTAGIOS POR COVID QUE SE REGISTRA EN ESTE PUERTO / INTENSIFICARÁN VIGILANCIA PARA QUE LA GENTE CUMPLA CON EL CONFINAMIENTO POR LAS NOCHES / REACTIVARÁN EL FILTRO SANITARIO A LA ENTRADA DE PROGRESO: QUIEN NO TENGA NADA QUÉ HACER EN EL PUERTO SERÁ INVITADO A REGRESARSE

PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi confirmó este martes que el Carnaval de Progreso 2021 ha quedado oficialmente cancelado por la pandemia de Coronavirus Covid-19.

Zacarías añadió que todos los recursos se centrarán en la salud de los progreseños, así como en la compra de cubrebocas, liquidos desinfectantes y actividades para la desinfección de oficinas, espacios públicos, clínicas y hospitales de este puerto.

-A quienes tenían planes de venir a Progreso, que no vengan, que se queden en sus casas, pues no habrá ninguna celebración- dijo el alcalde al recordar que las Carnestolendas iniciarían el 3 de febrero próximo.

El presidente municipal señaló además, que ante el notable aumento de contagios, el Gobierno del Estado analiza implementar medidas más fuertes para frenar la llegada de paseantes a Progreso, por lo que las playas y la zona del malecón es posible que cierren de nuevo al tráfico peatonal y vehicular.

-Esta medida la está analizando el gobierno estatal y adoptaremos esa y otras medidas para frenar la llegada de tanta gente y así frenar contagios, pues seguimos en pandemia.- indicó al referirse a los numerosos visitantes que se han registrado en los últimos fines de semana.

«COMO SI NO HUBIERA PANDEMIA»…

El edil señaló que aunque se ha hecho y se sigue haciendo todo lo posible para continuar con la apertura económica, muchos ciudadanos no lo valoran y salen a las calles «como si no hubiera pandemia».

«Tristemente, la gente le ha perdido el miedo a este peligroso virus y siguen saliendo a la calle como si nada, van al súper en grupos, incluso con sus hijos, es común ver esa y otras escenas muy preocupantes», indicó el edil.

«Somos de los principales municipios con más contagios, la gente se está enfermando por realizar reuniones familiares, fiestas y por seguir saliendo a pasear… eso es algo que debemos evitar», añadió.

Añadió que por ese motivo, el Estado intensificó sus operativos y clausuras de negocios que no cumplen con los protocolos sanitarios y de protección civil, pues en muchos establecimientos no cumplen con las mínimas medidas.

HABRÁ DETENCIONES…

El presidente municipal recordó que por instrucciones del Gobierno Estatal, a las 11 de la noche ya no deben haber ciudadanos en las calles ni en los espacios públicos, esto es algo que se sabe, pero muchos no cumplen, por lo que reforzaremos ese aspecto y lo haremos cumplir, por lo que quienes estén afuera a esa hora serán detenidos por la Policía Municipal, pues deben estar ya en sus casas. Esta medida, como se sabe, tiene excepciones para trabajadores y empleados de la salud.

-Esto lo haremos con el único fin de proteger la salud de los habitantes y buscar un freno a los contagios- dijo.

Recordó también que están prohibidas las reuniones de cualquier tipo, ya sean sociales o de cualquier tipo, por lo que pidió reportarlo a la Policía Municipal.

REACTIVAN RETÉN A LA ENTRADA DE PROGRESO…

Julián Zacarías también señaló que se reactivará el retén sanitario a la entrada de Progreso con el fin de monitorear la llegada de gente a Progreso. A trabajadores y empresas se les dará gel, se les exhortará a cumplir con las medidas sanitarias, pero en caso de que solo vengan a pasear, se les invitará a que regresen a su lugar de origen, pues continuamos en pandemia y tristemente muchos no han entendido el nivel de peligrosidad del Covid-19″. (ProgresoHoy.com)