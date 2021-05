Candidatos del PRI y Morena se unen para hacer campaña en Baca

ACUERDAN LA ALIANZA «PRI-MOR» EN LA RECTA FINAL DE LAS CAMPAÑAS: LA ACTUAL ALCALDESA PRIISTA QUE BUSCA LA REELECCIÓN, SE SUMÓ AL CANDIDATO DE MORENA-PVEM PARA HACER FRENTE AL ABANDERADO PANISTA

El PRI sufrió un nuevo golpe en la recta final de las campañas políticas, pues la candidata a la alcaldía de Baca por el PRI, Marisol Pech Basto -actual alcaldesa, quien buscaba la reelección-, renunció a su candidatura con el tricolor y se sumó a la campaña del candidato del PVEM-Morena, el ex priista Freddy Basto.

Este sería el primer candidato de un municipio perteneciente al noveno distrito local y al 02 federal, donde el PRI y Morena hacen acuerdos con el fin de hacer frente a la campaña del candidato del PAN, Carlos «Charly» Aguayo, que aventaja en las preferencias.

En la comunidad se comenta que en fechas pasadas, Marisol Pech, porpularmente conocida como «La Huera» y Fredy Basto hicieron un acuerdo de que saldrían a caminar y quién tuviera más apoyo de la gente encabezaría la alianza que en Baca ya se conoce como el “Pri-Mor”. La alianza ocurre en momentos en que la marca PRI no levanta, por lo que hasta sus propios candidatos ahora buscan acuerdos con otros candidatos para tratar de asegurar el triunfo.

Lo peor de todo esto es que el electorado será el más confundido con este tipo de decisiones y acuerdos políticos, pues habrá confusión a la hora de emitir el voto, salvo que aleccionen bien a los votantes para ejercer el llamado «Voto cruzado», sufragando por una opción por la alcaldía y por otras opciones por la diputación local y federal, respectivamente.

Como se sabe, la actual diputada del distrito nueve es la progreseña Lila Frías Castillo, hoy candidata del PRI a la alcaldía de Progreso y por el distrito 02, es la diputada federal priista quien busca la reelección, María Ester Alonzo Morales.

El actual candidato del PRI por el noveno distrito es Jorge Carlos «Pollo» Montañez.

Por el partido PVEM-Morena, el candidato a diputado federal es el ex priista Mario Peraza (quien curiosamente se le ha visto campañeando junto con María Ester Alonzo) y para la diputación local está la candidata Imasol Montalvo.

Por el PAN, el candidato al noveno distrito es el progreseño Erik Rihani y para la diputación federal, la también porteña Carmen Ordaz Martínez.