Candidaturas panistas representan bienestar y desarrollo para Yucatán: Liborio

VALLADOLID.– “Los colores no significan nada cuando no hay una ideología detrás de ellos, pero significan mucho cuando representan un ideal, un proyecto y una visión. Eso es lo que he encontrado en el PAN, un proyecto muy bien definido, en donde cada uno de nosotros tenemos una misión: trabajar por el transformar Yucatán”, dijo Liborio Vidal Aguilar, candidato del Partido Acción Nacional a la diputación federal por el distrito I.

El #AmigoLibo destacó que el gobernador Mauricio Vila requiere de “carro completo” para completar la visión de desarrollo que tiene del estado, con un equipo dispuesto a trabajar arduamente más allá de intereses personales.

“Cada uno de los candidatos tenemos muy clara nuestra función. Necesitamos que los cinco candidatos a la diputación federal por Acción Nacional lleguemos a la Cámara de Diputados para tener fuerza para pelear por un presupuesto justo para Yucatán. Necesitamos a Cecilia, Rommel, Carmita, Yesenia y un servidor para presentar una postura firme y con propósitos claros para el estado”, explicó.

“Los recursos que se consigan en la CDMX tienen que llegar al estado, para el proyecto del gobernador y de ahí bajar a los municipios, donde Pedro, en Tizimín; Alfredo, en Valladolid; Roberto, en Izamal; Lucio, en Chemax; Angélica, en Dzoncauich y así todos y cada uno de los alcaldes realicen las inversiones que verdaderamente se requieren en sus lugares de origen, para el desarrollo y para el bienestar de las familias”, agregó el #AmigoLibo.

El empresario yucateco hizo énfasis en la importancia de que lleguen todos los diputados locales del PAN, que puedan apoyar las decisiones del gobernador para que los proyectos se concreten y sean realidad, sin bloqueos generados por intereses que nada tienen que ver con el desarrollo ciudadano.

“La política puede ser tan bonita y noble, o tan sucia y sin sentido como cada uno desee, por eso es importante rodearse de personas con los mismos ideales, en el PAN he encontrado gente acostumbrada a luchar por el bien de sus comunidades, por el bien de Yucatán, con ganas de servir y eso es un lazo que nos une con fuerza”, expresó el #AmigoLibo.